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Новый год в домике у Петсона
Киноафиша Новый год в домике у Петсона

Спектакль Новый год в домике у Петсона

Постановка
Театр Даниила Миронова 0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новый год с Финдусом и Петсоном

Отметьте Новый год с любимыми персонажами — Финдусом и Петсоном! На нашем кукольном спектакле ваши дети получат незабываемые впечатления в праздничные дни.

Что вас ждет?

Петсон решает выполнить самое заветное желание своего друга Финдуса — встретить в гостях самого важного новогоднего персонажа. На протяжении всего спектакля ребята будут активными участниками удивительных событий.

Интерактивные развлечения

В программу входят подвижные игры, весёлые задания и неожиданные шутки, которые создадут атмосферу веселья и радости. Длительность мероприятия составит от 40 минут до одного часа.

Возрастные рекомендации

Спектакль подходит для детей от 5 лет. Это отличная возможность провести время вместе с семьёй и погрузиться в мир волшебства и новогодних чудес.

Не упустите шанс подарить вашим детям яркие эмоции и прекрасные воспоминания о празднике!

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