Новый год с Финдусом и Петсоном

Отметьте Новый год с любимыми персонажами — Финдусом и Петсоном! На нашем кукольном спектакле ваши дети получат незабываемые впечатления в праздничные дни.

Что вас ждет?

Петсон решает выполнить самое заветное желание своего друга Финдуса — встретить в гостях самого важного новогоднего персонажа. На протяжении всего спектакля ребята будут активными участниками удивительных событий.

Интерактивные развлечения

В программу входят подвижные игры, весёлые задания и неожиданные шутки, которые создадут атмосферу веселья и радости. Длительность мероприятия составит от 40 минут до одного часа.

Возрастные рекомендации

Спектакль подходит для детей от 5 лет. Это отличная возможность провести время вместе с семьёй и погрузиться в мир волшебства и новогодних чудес.

Не упустите шанс подарить вашим детям яркие эмоции и прекрасные воспоминания о празднике!