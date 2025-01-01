Спектакль Новый год в Banana Park

Новогодняя елка в BANANA PARK

Приглашаем вас отпраздновать Новый год в удивительном BANANA PARK! Это не просто мероприятие, а настоящее новогоднее шоу, которое подарит вам 2 часа ярких эмоций и незабываемых впечатлений.

Волшебная атмосфера

Вы окунетесь в атмосферу настоящего волшебства, где вас ждут множество интересных заданий и захватывающих шоу. Участие в квестах и играх с любимыми героями порадует не только детей, но и взрослых!

Праздничные фотографии

Не упустите возможность сделать незабываемые фотографии с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Эти моменты станут настоящим украшением вашего семейного альбома.

Подарки и сюрпризы

Каждый гость получит Лабубу в подарок, а также будет награжден призом за лучший новогодний костюм. Один сопровождающий может посетить праздник совершенно бесплатно!

Не пропустите шанс погрузиться в волшебный мир новогоднего шоу в BANANA PARK. Мы ждем вас!