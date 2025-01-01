Спектакль Новый год в Banana Park

Меню
Новый год в Banana Park
Новогодняя елка в BANANA PARK

Приглашаем вас отпраздновать Новый год в удивительном BANANA PARK! Это не просто мероприятие, а настоящее новогоднее шоу, которое подарит вам 2 часа ярких эмоций и незабываемых впечатлений.

Волшебная атмосфера

Вы окунетесь в атмосферу настоящего волшебства, где вас ждут множество интересных заданий и захватывающих шоу. Участие в квестах и играх с любимыми героями порадует не только детей, но и взрослых!

Праздничные фотографии

Не упустите возможность сделать незабываемые фотографии с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Эти моменты станут настоящим украшением вашего семейного альбома.

Подарки и сюрпризы

Каждый гость получит Лабубу в подарок, а также будет награжден призом за лучший новогодний костюм. Один сопровождающий может посетить праздник совершенно бесплатно!

Не пропустите шанс погрузиться в волшебный мир новогоднего шоу в BANANA PARK. Мы ждем вас!

Декабрь
26 декабря пятница
15:00
Banana Park Новосибирск Континент Октябрьский Новосибирск, Гусинобродское ш., 20, ТРЦ «Континент», 0 этаж
от 1400 ₽
18:00
Banana Park Новосибирск Континент Октябрьский Новосибирск, Гусинобродское ш., 20, ТРЦ «Континент», 0 этаж
от 1400 ₽
15:00
Banana Park Красноярск Красноярск, Белинского, 8, ТРК «Комсомолл», 4 этаж
от 1700 ₽
18:00
Banana Park Красноярск Красноярск, Белинского, 8, ТРК «Комсомолл», 4 этаж
от 1700 ₽
15:00
Banana Park Новосибирск Континент Юго-Западный Новосибирск, Троллейная, 130а, ТРЦ «Континент», 2 этаж
от 1400 ₽
18:00
Banana Park Новосибирск Континент Юго-Западный Новосибирск, Троллейная, 130а, ТРЦ «Континент», 2 этаж
от 1400 ₽
15:00
Banana Park Новосибирск Апельсин Новосибирск, Ленина, 84, ТЦ «Апельсин», 2 этаж
от 1400 ₽
18:00
Banana Park Новосибирск Апельсин Новосибирск, Ленина, 84, ТЦ «Апельсин», 2 этаж
от 1400 ₽
15:00
Banana Park Омск Омск, просп. Карла Маркса, 24, ТВК «Каскад», 4 этаж
от 1500 ₽
18:00
Banana Park Омск Омск, просп. Карла Маркса, 24, ТВК «Каскад», 4 этаж
от 1500 ₽
15:00
Banana Park Санкт-Петербург Санкт-Петербург, Индустриальный просп., 24, ТРЦ «Июнь», 3 этаж
от 1400 ₽
18:00
Banana Park Санкт-Петербург Санкт-Петербург, Индустриальный просп., 24, ТРЦ «Июнь», 3 этаж
от 1400 ₽
28 декабря воскресенье
15:00
Banana Park Новосибирск Континент Октябрьский Новосибирск, Гусинобродское ш., 20, ТРЦ «Континент», 0 этаж
от 1800 ₽
18:00
Banana Park Новосибирск Континент Октябрьский Новосибирск, Гусинобродское ш., 20, ТРЦ «Континент», 0 этаж
от 1800 ₽
15:00
Banana Park Красноярск Красноярск, Белинского, 8, ТРК «Комсомолл», 4 этаж
от 2100 ₽
18:00
Banana Park Красноярск Красноярск, Белинского, 8, ТРК «Комсомолл», 4 этаж
от 2100 ₽
15:00
Banana Park Новосибирск Континент Юго-Западный Новосибирск, Троллейная, 130а, ТРЦ «Континент», 2 этаж
от 1800 ₽
18:00
Banana Park Новосибирск Континент Юго-Западный Новосибирск, Троллейная, 130а, ТРЦ «Континент», 2 этаж
от 1800 ₽
15:00
Banana Park Новосибирск Апельсин Новосибирск, Ленина, 84, ТЦ «Апельсин», 2 этаж
от 1800 ₽
18:00
Banana Park Новосибирск Апельсин Новосибирск, Ленина, 84, ТЦ «Апельсин», 2 этаж
от 1800 ₽
15:00
Banana Park Омск Омск, просп. Карла Маркса, 24, ТВК «Каскад», 4 этаж
от 1900 ₽
18:00
Banana Park Омск Омск, просп. Карла Маркса, 24, ТВК «Каскад», 4 этаж
от 1900 ₽
15:00
Banana Park Санкт-Петербург Санкт-Петербург, Индустриальный просп., 24, ТРЦ «Июнь», 3 этаж
от 1800 ₽
18:00
Banana Park Санкт-Петербург Санкт-Петербург, Индустриальный просп., 24, ТРЦ «Июнь», 3 этаж
от 1800 ₽
29 декабря понедельник
15:00
Banana Park Новосибирск Континент Юго-Западный Новосибирск, Троллейная, 130а, ТРЦ «Континент», 2 этаж
от 1400 ₽
18:00
Banana Park Новосибирск Континент Юго-Западный Новосибирск, Троллейная, 130а, ТРЦ «Континент», 2 этаж
от 1400 ₽
15:00
Banana Park Новосибирск Континент Октябрьский Новосибирск, Гусинобродское ш., 20, ТРЦ «Континент», 0 этаж
от 1400 ₽
18:00
Banana Park Новосибирск Континент Октябрьский Новосибирск, Гусинобродское ш., 20, ТРЦ «Континент», 0 этаж
от 1400 ₽
15:00
Banana Park Новосибирск Апельсин Новосибирск, Ленина, 84, ТЦ «Апельсин», 2 этаж
от 1400 ₽
18:00
Banana Park Новосибирск Апельсин Новосибирск, Ленина, 84, ТЦ «Апельсин», 2 этаж
от 1400 ₽
15:00
Banana Park Красноярск Красноярск, Белинского, 8, ТРК «Комсомолл», 4 этаж
от 1700 ₽
18:00
Banana Park Красноярск Красноярск, Белинского, 8, ТРК «Комсомолл», 4 этаж
от 1700 ₽
15:00
Banana Park Омск Омск, просп. Карла Маркса, 24, ТВК «Каскад», 4 этаж
от 1500 ₽
18:00
Banana Park Омск Омск, просп. Карла Маркса, 24, ТВК «Каскад», 4 этаж
от 1500 ₽
15:00
Banana Park Санкт-Петербург Санкт-Петербург, Индустриальный просп., 24, ТРЦ «Июнь», 3 этаж
от 1400 ₽
18:00
Banana Park Санкт-Петербург Санкт-Петербург, Индустриальный просп., 24, ТРЦ «Июнь», 3 этаж
от 1400 ₽

