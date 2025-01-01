Меню
Новый год в Африке
Билеты от 2300₽
Киноафиша Новый год в Африке

Спектакль Новый год в Африке

0+
Возраст 0+
Билеты от 2300₽

О спектакле

Новый год в Африке: представление для самых маленьких

Вы когда-нибудь встречали Новый год в компании слонов и жирафа? Если нет, то приглашаем вас на увлекательное новогоднее представление для детей от 1,5 до 4 лет!

История о слонёнке и его друзьях

Наш спектакль расскажет историю о слонёнке и его друзьях, которые с нетерпением готовятся к новогоднему празднику. Вместе с героями маленькие зрители помогут слонёнку украсить пальму новогодними игрушками и подготовить праздничный ужин.

Весёлое обучение через игру

В процессе подготовки к празднику дети научатся делиться и находить друзей. Главным моментом станет встреча с Дедушкой Морозом, который принесёт радость и подарки.

Почему стоит посетить спектакль?

Это представление — отличная возможность для малышей не только развлекаться, но и учиться важным жизненным навыкам в рамках весёлой и познавательной истории. Уникальная атмосфера и красочные декорации сделают показы незабываемыми.

Ждём вас в нашем театре для яркого новогоднего праздника, полного приключений и радости!

Январь
4 января воскресенье
10:30
Рождественский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Рождествено, Микрорайонная, 5
от 2300 ₽
12:00
Рождественский ДК Москва, Истринский р-н, дер. Рождествено, Микрорайонная, 5
от 2300 ₽

