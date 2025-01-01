Кукольный спектакль «Новый год среди друзей»

В Творческом пространстве «АртРазБег» зрителей ждет чудесный кукольный спектакль для детей «Новый год среди друзей». Это увлекательная история разворачивается в волшебном лесу, где лесные жители готовятся к празднованию Нового года.

Волшебная атмосфера вечеринки

За несколько дней до Нового года на таинственной поляне, никем не известной людям, появляется яркая звезда. Она становится символом скорого праздника, и все звери в лесу понимают, что пора готовить елки и обмениваться подарками, как это делают люди.

Забавные моменты и неожиданные подарки

Чтобы определиться с тем, кто кому что дарит, лесные жители бросают жребий. Этот момент добавляет интриги и веселья в сюжет. Спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит необычные новогодние истории и кукольные постановки.

Не упустите возможность открыть для себя новый мир новогодних приключений в компании лесных друзей!