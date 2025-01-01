Новый год со Стрелками

Встречайте Новый год в стиле 90-х с «Стрелками»

Как в сказке придет Новый Год, и миллионы огней зажгутся на елках. Это волшебное время, когда старые друзья собираются вместе за шумным столом. Мы желаем любви в Новый Год и верим, что счастье скоро придет к нам!

Приглашаем вас окунуться в атмосферу 90-х и насладиться незабываемым шоу с золотым составом легендарной группы «Стрелок». Это уникальная возможность вспомнить любимые хиты, которые будут звучать в незабываемом исполнении!

Не упустите шанс провести эту новогоднюю ночь в компании настоящих артистов и окунуться в мир музыки и воспоминаний из юности. На сцене вас ждут знакомые мелодии, которые подарят тепло и радость.

Подарите себе и своим близким незабываемые моменты праздника с «Стрелками». Это будет незабываемо!