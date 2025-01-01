Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новый год со Стрелками
Киноафиша Новый год со Стрелками

Новый год со Стрелками

18+
Возраст 18+

О концерте

Встречайте Новый год в стиле 90-х с «Стрелками»

Как в сказке придет Новый Год, и миллионы огней зажгутся на елках. Это волшебное время, когда старые друзья собираются вместе за шумным столом. Мы желаем любви в Новый Год и верим, что счастье скоро придет к нам!

Приглашаем вас окунуться в атмосферу 90-х и насладиться незабываемым шоу с золотым составом легендарной группы «Стрелок». Это уникальная возможность вспомнить любимые хиты, которые будут звучать в незабываемом исполнении!

Не упустите шанс провести эту новогоднюю ночь в компании настоящих артистов и окунуться в мир музыки и воспоминаний из юности. На сцене вас ждут знакомые мелодии, которые подарят тепло и радость.

Подарите себе и своим близким незабываемые моменты праздника с «Стрелками». Это будет незабываемо!

Купить билет на концерт Новый год со Стрелками

Помощь с билетами
В других городах
Январь
8 января четверг
20:00
Руки вверх! Пермь, Сибирская, 16
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Николай Гринько
6+
Авторская песня
Николай Гринько
11 декабря в 20:00 Ё-бар
от 1200 ₽
Приглашение в театр. Вечер при свечах
6+
Классическая музыка
Приглашение в театр. Вечер при свечах
13 января в 19:00 Органный зал Пермской филармонии
от 1000 ₽
Зимние грезы. Концерт хора
6+
Классическая музыка
Зимние грезы. Концерт хора
31 января в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше