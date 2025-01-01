Новый год с Walt Disney! Русалочка. Король лев. Красавица и чудовище

Новогодний концерт музыки из вселенной Disney

30 декабря в Театральном Центре на Плющихе состоится концерт «Новый год с Walt Disney». Это мероприятие подарит зрителям увлекательную встречу с мировыми хитами анимационного искусства.

Музыкальная программа

В программе концерта прозвучат незабываемые мелодии из всем известных мультфильмов:

Джон Уильямс - «Somewhere in My Memory»

Алан Менкен - «Ария Ариэль» и «Under the Sea» из «Русалочки»

«Be Our Guest» и «Beauty and the Beast» из «Красавицы и Чудовища»

«Friend Like Me» из «Аладдина»

Ханс Циммер - «Круг жизни» и «Can You Feel the Love Tonight» из «Короля Льва»

П. И. Чайковский - «Песня Авроры» из «Спящей красавицы»

М. Мюллер - «Chip 'N' Dale's Rescue Rangers Theme Song» из «Чипа и Дейла спешат на помощь»

Исполнители

На концерте выступит оркестр «Simphonion», под управлением художественного руководителя и дирижера Влада Ботвиновского. Музыка мультипликации глубоко трогает сердца как детей, так и взрослых, и создает атмосферу ожидания чуда во время празднования Нового года.

Приглашаем вас разделить волшебные мгновения с любимыми героями и насладиться музыкальными шедеврами Disney!