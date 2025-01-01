Новый год с Walt Disney! Русалочка. Король лев. Красавица и чудовище

30 декабря в Театральном Центре на Плющихе состоится концерт «Новый год с Walt Disney». Это мероприятие подарит зрителям увлекательную встречу с мировыми хитами анимационного искусства.
В программе концерта прозвучат незабываемые мелодии из всем известных мультфильмов:
На концерте выступит оркестр «Simphonion», под управлением художественного руководителя и дирижера Влада Ботвиновского. Музыка мультипликации глубоко трогает сердца как детей, так и взрослых, и создает атмосферу ожидания чуда во время празднования Нового года.
Приглашаем вас разделить волшебные мгновения с любимыми героями и насладиться музыкальными шедеврами Disney!