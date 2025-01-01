Новый год с Walt Disney! Русалочка. Король лев. Красавица и чудовище

Новый год с Walt Disney в Театральном центре «На Плющихе»

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному путешествию в мир волшебства! Театральный центр «На Плющихе» приглашает вас на концерт классической музыки, в программе которого вы услышите знаменитые произведения из любимых мультфильмов Disney: «Русалочка», «Король лев» и «Красавица и чудовище». Этот концерт станет настоящим праздником для детей и взрослых, погружая всех присутствующих в атмосферу волшебства и сказки.

Знакомьтесь с любимыми героями

На сцене оживут любимые персонажи — Ариэль, Симба и Белль! Ожидайте яркие музыкальные номера и захватывающие выступления, которые идеально подойдут для новогоднего настроения. Концерт станет отличной возможностью провести время с семьей и насладиться прекрасной музыкой в живом исполнении.

Классика Disney в уникальной интерпретации

Творческая команда концерта обещает не только сохранить дух оригинальных произведений, но и добавить современные нотки. Уникальная аранжировка и мастерство музыкантов создадут поистине неповторимую атмосферу.

Приходите на этот музыкальный праздник и подарите себе и своим близким незабываемые воспоминания!