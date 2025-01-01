Меню
Новый год с Сашей Алмазовой
18+
О концерте

Новый год с Сашей Алмазовой в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас встретить Новый год в компании лучших джазменов Петербурга. Особое событие пройдет в уютном клубе Игоря Бутмана, где каждый сможет насладиться незабываемой атмосферой музыкального праздника.

Хэдлайнер вечера

В этот вечер на сцену выйдет выдающаяся солистка и певица Саша Алмазова. Она известна своей уникальной интонацией, глубокими интерпретациями и умением создать особую интимную атмосферу на своих выступлениях.

Что вас ждет

Гостям будет предложен удивительный музыкальный вечер, наполненный джазовыми композициями и яркими импровизациями. Это отличная возможность погрузиться в мир музыки и насладиться живым исполнением в компании единомышленников.

Не упустите возможность провести этот волшебный вечер в компании любимых артистов и насладиться настоящим джазом. Подготовьтесь к новогоднему волшебству и оставьте свои заботы позади!

Купить билет на концерт Новый год с Сашей Алмазовой

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
31 декабря среда
22:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 26000 ₽

Фотографии

Новый год с Сашей Алмазовой Новый год с Сашей Алмазовой

