Новый год с Сашей Алмазовой в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас встретить Новый год в компании лучших джазменов Петербурга. Особое событие пройдет в уютном клубе Игоря Бутмана, где каждый сможет насладиться незабываемой атмосферой музыкального праздника.

Хэдлайнер вечера

В этот вечер на сцену выйдет выдающаяся солистка и певица Саша Алмазова. Она известна своей уникальной интонацией, глубокими интерпретациями и умением создать особую интимную атмосферу на своих выступлениях.

Что вас ждет

Гостям будет предложен удивительный музыкальный вечер, наполненный джазовыми композициями и яркими импровизациями. Это отличная возможность погрузиться в мир музыки и насладиться живым исполнением в компании единомышленников.

Не упустите возможность провести этот волшебный вечер в компании любимых артистов и насладиться настоящим джазом. Подготовьтесь к новогоднему волшебству и оставьте свои заботы позади!