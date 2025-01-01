Меню
Новый год с РНО. Музыка из балетов П.И. Чайковского
О концерте/спектакле

Традиционный новогодний концерт Российского национального оркестра

Три великие сюиты из известных балетов П. И. Чайковского порадуют зрителей на традиционном новогоднем концерте Российского национального оркестра. В этот волшебный вечер, наполненный чарами зимних праздников, прозвучит музыка, способная перенести всех в мир чудес и волшебства.

Программа вечера

  • Сюита из балета «Спящая красавица»
  • Сюита из балета «Щелкунчик»
  • Сюита из балета «Лебединое озеро»

Концерт состоится 24 декабря в Большом зале консерватории — в канун католического Рождества. Зрителей ждет эталонное исполнение шедевров классико-романтического репертуара коллектива, который входит в топ-20 лучших оркестров мира.

Дирижер вечера

За дирижерским пультом станет Иван Никифорчин — один из самых известных и востребованных артистов нового поколения. Его харизматичное исполнительство и глубокое понимание музыки создадут уникальную атмосферу, наполненную энергией и эмоциями.

Не упустите возможность насладиться выдающимися произведениями Чайковского в исполнении замечательного оркестра в этот волшебный зимний вечер!

Расписание

24 декабря
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00 от 900 ₽

