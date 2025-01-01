Новый год с оркестром Петра Востокова! Щелкунчик. Караван. В джазе только девушки!

Новогодний концерт с Большим джазовым оркестром

Концертное агентство Русконцерт приглашает вас в Большой зал Московской консерватории на праздничную новогоднюю программу! Под управлением талантливого дирижёра и солиста Петра Востокова вас ожидает незабываемая музыкальная феерия.

Программа концерта

В программе выступления:

Фрагменты из джаз-сюиты Дюка Эллингтона «Щелкунчик» на музыку П.И. Чайковского

«Снежинки» А. Цфасмана

«Carol of the Bells» М. Леонтовича

«Железнодорожная сюита» Д. Эллингтона

«The man I love» Дж. Гершвина

«В джазе только девушки» А. Дойча

«Караван» Х. Тизола

Музыка из кинофильма «Серенада солнечной долины» Г. Миллера

«Sing, sing, sing» Л. Примы

Праздник джаза

Для любого искушенного любителя джаза и хорошей музыки этот концерт станет настоящим событием. В программе представят не только классику, но и популярные рождественские гимны и новогодние мелодии, а также яркие композиции оркестров Каунта Бэйси и Леса Брауна, такие как «Jingle Bells», «Let it Snow» и «Christmas Song».

Не упустите возможность окунуться в атмосферу настоящего джазового праздника с Большим джазовым оркестром!