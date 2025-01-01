Новый год с оркестром Петра Востокова! Щелкунчик. Караван. В джазе только девушки!

Концертное агентство Русконцерт приглашает вас в Большой зал Московской консерватории на праздничную новогоднюю программу! Под управлением талантливого дирижёра и солиста Петра Востокова вас ожидает незабываемая музыкальная феерия.
В программе выступления:
Для любого искушенного любителя джаза и хорошей музыки этот концерт станет настоящим событием. В программе представят не только классику, но и популярные рождественские гимны и новогодние мелодии, а также яркие композиции оркестров Каунта Бэйси и Леса Брауна, такие как «Jingle Bells», «Let it Snow» и «Christmas Song».
Не упустите возможность окунуться в атмосферу настоящего джазового праздника с Большим джазовым оркестром!