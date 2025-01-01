Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новый год с оркестром Петра Востокова! Щелкунчик. Караван. В джазе только девушки!
Билеты от 1000₽
Киноафиша Новый год с оркестром Петра Востокова! Щелкунчик. Караван. В джазе только девушки!

Новый год с оркестром Петра Востокова! Щелкунчик. Караван. В джазе только девушки!

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Новогодний концерт с Большим джазовым оркестром

Концертное агентство Русконцерт приглашает вас в Большой зал Московской консерватории на праздничную новогоднюю программу! Под управлением талантливого дирижёра и солиста Петра Востокова вас ожидает незабываемая музыкальная феерия.

Программа концерта

В программе выступления:

  • Фрагменты из джаз-сюиты Дюка Эллингтона «Щелкунчик» на музыку П.И. Чайковского
  • «Снежинки» А. Цфасмана
  • «Carol of the Bells» М. Леонтовича
  • «Железнодорожная сюита» Д. Эллингтона
  • «The man I love» Дж. Гершвина
  • «В джазе только девушки» А. Дойча
  • «Караван» Х. Тизола
  • Музыка из кинофильма «Серенада солнечной долины» Г. Миллера
  • «Sing, sing, sing» Л. Примы

Праздник джаза

Для любого искушенного любителя джаза и хорошей музыки этот концерт станет настоящим событием. В программе представят не только классику, но и популярные рождественские гимны и новогодние мелодии, а также яркие композиции оркестров Каунта Бэйси и Леса Брауна, такие как «Jingle Bells», «Let it Snow» и «Christmas Song».

Не упустите возможность окунуться в атмосферу настоящего джазового праздника с Большим джазовым оркестром!

Купить билет на концерт Новый год с оркестром Петра Востокова! Щелкунчик. Караван. В джазе только девушки!

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
29 декабря понедельник
19:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1000 ₽
8 января четверг
14:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1000 ₽

Фотографии

Новый год с оркестром Петра Востокова! Щелкунчик. Караван. В джазе только девушки!

В ближайшие дни

Ансамбль TOLOKA
6+
Фолк
Ансамбль TOLOKA
27 февраля в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 4000 ₽
Стиляги Band
18+
Рок-н-ролл
Стиляги Band
5 февраля в 20:30 Союз композиторов
от 1000 ₽
Stand Up | Секретный состав
18+
Юмор
Stand Up | Секретный состав
13 декабря в 21:00 Standup Brothers
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше