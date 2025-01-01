Меню
Новый год с оркестром Петра Востокова! Караван. В джазе только девушки!
О концерте

Новогодний концерт с Большим джазовым оркестром

Концертное агентство Русконцерт приглашает вас в Большой зал Московской консерватории на праздничную новогоднюю программу под управлением Петра Востокова. Вас ожидает яркое музыкальное путешествие, в котором будут звучать классические джазовые композиции и популярные рождественские мелодии.

Программа концерта

  • Д. Эллингтон — Б. Стрэйхорн: фрагменты джаз-сюиты "Щелкунчик" на музыку балета П. И. Чайковского
  • А. Цфасман: "Снежинки"
  • М. Леонтович: "Carol of the Bells"
  • Д. Эллингтон: "Железнодорожная сюита"
  • Д. Гершвин: "The Man I Love"
  • А. Дойч: "В джазе только девушки"
  • Х. Тизол: "Караван"
  • Г. Миллер: музыка из фильма "Серенада солнечной долины"
  • Л. Прима: "Sing, Sing, Sing"

Праздничное настроение

В концерте прозвучат не только фрагменты из джаз-сюиты Дюка Эллингтона, но и рождественские гимны, а также такие известные новогодние хиты, как "Jingle Bells", "Let it Snow" и "Christmas Song" в исполнении оркестров Каунта Бэйси и Леса Брауна. Это будет настоящий музыкальный праздник, который не оставит равнодушным ни одного искушенного любителя джаза.

Не упустите шанс насладиться атмосферой горячего джаза от таких легенд, как Гленн Миллер, Бенни Гудмен и Фрэнк Синатра. Приходите на "Новогодний концерт с Большим джазовым оркестром" и создайте себе праздничное настроение!

Январь
8 января четверг
14:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1000 ₽

