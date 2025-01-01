Меню
Новый год с Кремлевским оркестром
Билеты от 3000₽
Новый год с Кремлевским оркестром

Новый год с Кремлевским оркестром

12+
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Волшебная ночь классической музыки

Вторая ночь нового 2026 года засияет особыми огнями в зале имени Е.Ф. Светланова Московского Международного Дома Музыки. В эту ночь классика обретёт дыхание праздника, а сцена превратится в музыкальную ёлку, украшенную лучшими произведениями мировой культуры. Зрителей ждет музыка, соединяющая величие классики и атмосферу любимого праздника.

Государственный Кремлёвский оркестр под руководством Константина Чудовского приглашает вас на грандиозное музыкальное торжество. В этот вечер оркестр выступит в блистательном духовом составе под управлением заслуженного артиста России Игоря Шевернева. На сцене встретятся три коллектива и четыре звезды мировой оперной сцены, чтобы подарить публике настоящий праздник высокого искусства.

Звезды вечера

  • Юлия Мазурова — одна из лучших Кармен современности, солистка Большого театра;
  • Андрей Батуркин — блистательный Эскамильо, заслуженный артист России;
  • Михаил Гужов — лауреат премии имени Ф. Шаляпина, харизматичный бас из Большого театра и «Геликон-опера»;
  • Вера Кононова — автор проекта, чарующее лирико-драматическое сопрано.

Программа концерта

Программа соберёт лучшее из классики и оперных шедевров. Вечер откроет величественный Бранденбургский концерт № 3 И.С. Баха, олицетворяющий торжественный вход в Новый год. Волшебные страницы П.И. Чайковского из балетов Щелкунчик и Лебединое озеро создадут атмосферу праздника, снега и сказки.

Виртуозные арии из опер — Снегурочка Римского-Корсакова, Севильский цирюльник Россини и, конечно, неувядаемая Летучая мышь Иоганна Штрауса — наполнят зал блеском, темпераментом и лёгкостью новогоднего веселья.

Начало года с музыкой

Этот вечер станет настоящим началом года — с музыкой, которая объединяет поколения, наполняет сердце светом и напоминает о том, что чудо всегда рядом. Начните 2026-й вместе с Кремлёвским оркестром — красиво, ярко, вдохновляюще!

Купить билет на концерт Новый год с Кремлевским оркестром

Январь
2 января пятница
22:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 3000 ₽

