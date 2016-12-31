Меню
Возвращение легенды: группа «Сегодняночью» на сцене клуба «16 тонн Арбат»

В нулевые клипы группы «Сегодняночью» крутили по MTV, а их музыка была на устах у всех. Коллектив стремительно набирал популярность, выступая на крупных фестивалях и попадая в волну моды на бритпоп. Но со временем они предпочли активной борьбе за успех спокойное существование, сосредоточившись на выпуске новых альбомов и дружеских встречах с фанатами.

Музыкальный стиль и наследие

Их музыка — это изящные дендистские хиты, которые отлично сочетаются с атмосферой уюта и спокойствия. Стиль группы можно охарактеризовать как мелодичный поп-рок с элементами бритпопа. Каждый новый альбом становится не просто продолжением их творчества, но и отражением времени, в котором они живут.

Что ждать от концерта

На грядущем мероприятии «Сегодняночью» порадуют зрителей как новыми треками, так и любимыми хитами прошлых лет. Будьте готовы к незабываемой атмосфере живого выступления, где каждый аккорд будет наполнен теплом и воспоминаниями.

Не упустите возможность

Если вы являетесь поклонником группы или просто ценителем качественной музыки, этот концерт станет настоящим подарком для вас. Это возможность вновь пережить магию их музыки и увидеть, как она продолжает эволюционировать. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события.

Купить билет на концерт Новый год с группой Сегодняночью

Помощь с билетами
Декабрь
31 декабря среда
22:00
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
от 7000 ₽

