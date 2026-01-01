Новый год с Большим джазовым оркестром
6+
О концерте

31 декабря ожидайте незабываемую программу от Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова. Этот уникальный коллектив — единственный в России, который не просто исполняет музыку великих джазовых композиторов, таких как Каунт Бэйси, Гленн Миллер и Дюк Эллингтон, но и воссоздает атмосферу концертных залов и танцполов времен «золотой джазовой лихорадки».

В составе оркестра собраны ведущие солисты московской джазовой сцены, лауреаты престижных музыкальных конкурсов и фестивалей. Их участие гарантирует высокий уровень исполнения и яркие музыкальные впечатления.

Что вас ожидает в программе

В программе «Битлз. Гленн Миллер. Джордж Гершвин» прозвучат знаменитые музыкальные композиции, включая джазовую классику из фильма «Серенада солнечной долины» и популярные песни группы «Битлз». Зрители смогут насладиться классическими произведениями американского джаза и многими другими музыкальными шедеврами.

Погружение в атмосферу джаза

Этот вечер станет отличной возможностью ощутить дух джазовой эпохи и насладиться живой музыкой в исполнении мастеров жанра. Не упустите шанс встретить Новый год под звуки замечательного джаза!

Декабрь
31 декабря четверг
14:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1000 ₽
18:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1000 ₽

