Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новый Год с BN Team Orchestra
Киноафиша Новый Год с BN Team Orchestra

Новый Год с BN Team Orchestra

О концерте

Создайте новогоднее настроение с BN Team Orchestra

В преддверии новогодних праздников приглашаем вас на незабываемое шоу «НОВЫЙ ГОД С BN TEAM ORCHESTRA». Это мероприятие подарит вам атмосферу веселья и хорошего настроения, а также возможность вспомнить любимые моменты из известных новогодних фильмов.

Музыка, которую вы полюбите

В программе шоу звучат всем известные мелодии из таких фильмов, как:

  • «Один дома»
  • «Ирония Судьбы»
  • «Отпуск по обмену»
  • «Холодное сердце»
  • «Гарри Поттер»

Кроме того, мы подготовили лучшие номера из предыдущих программ, чтобы порадовать наших любимых зрителей!

Не упустите этот момент

Посетите наше торжественное мероприятие и встретите Новый 2026 год в компании замечательной музыки и ярких эмоций! Создайте себе незабываемое новогоднее настроение вместе с BN Team Orchestra.

Исполнители
BN Team ochchestra

Купить билет на концерт Новый Год с BN Team Orchestra

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
27 декабря суббота
19:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

В ближайшие дни

Не просто новый год
Живая музыка Неоклассика Эстрада
Не просто новый год
29 декабря в 19:30 Дворец Республики
Билеты
Абай Бегей
Поп Эстрада
Абай Бегей
24 декабря в 19:30 Дворец Республики
Билеты
Уникальный новогодний концерт маэстро Алана Бурибаева
Классическая музыка
Уникальный новогодний концерт маэстро Алана Бурибаева
21 декабря в 20:00 Almaty Theatre
от 10000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше