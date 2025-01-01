Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новый год с Бахом, Вивальди и Чайковским
Билеты от 500₽
Киноафиша Новый год с Бахом, Вивальди и Чайковским

Новый год с Бахом, Вивальди и Чайковским

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Новый год с Бахом, Вивальди и Чайковским в Храме Святого Людовика

Начните год с живой классики под сводами храма святого Людовика. В камерном вечернем свете французский орган Beuchet-Debierre зазвучит как целый оркестр, а за пультом — Олеся Кравченко. Этот концерт поможет замедлиться после круговерти праздников и услышать мир в его полноте: знакомые мелодии, благородная акустика и ощущение внутреннего покоя, с которым так приятно входить в новый год.

Музыкальные символы зимы

Откроет программу настоящий символ — концерт «Зима» из «Времён года» Антонио Вивальди. Холодные искры аллегро, прозрачное «Largo» и финал «Шаги по льду» на органе обретают особую глубину: слышны и «струнные», и «деревянные», и даже «колокола». Нежная прелюдия Ричарда Пёрвиса на тему «Greensleeves» станет рождественской открыткой, где старинная английская мелодия мерцает мягкими регистрами.

Хоральные прелюдии Баха

В сердце программы три хоральные прелюдии Иоганна Себастьяна Баха на адвентский гимн «Nun komm, der Heiden Heiland» («Приди, язычников Спаситель»). В них мы откроем для себя сосредоточенную молитву, порыв надежды и устремлённость к свету.

Новый год в вальсе и классике

Следом вас ждёт легкая улыбка нового года: знаменитый вальс Штрауса «На прекрасном голубом Дунае» в органной транскрипции. Финал вечера порадует знакомыми мотивами из «Щелкунчика»: Марш, «Танец феи Драже», восточные миниатюры, Трепак, «Вальс цветов» и Па-де-де. На органе эти мелодии обретают соборный размах и нежность камерной сказки одновременно.

Эту музыку вы узнаете с первых нот и услышите как в первый раз. Приходите на «Новый год с Бахом, Вивальди и Чайковским», чтобы подарить себе час красоты, тепла и тихой радости.

Купить билет на концерт Новый год с Бахом, Вивальди и Чайковским

Помощь с билетами
Январь
2 января пятница
20:00
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
от 500 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
19 декабря в 15:45 Руки вверх!
от 1290 ₽
Ночной Джаз
18+
Джаз
Ночной Джаз
31 января в 22:00 Академ-джаз-клуб
от 500 ₽
Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики
0+
Юмор Джаз Фанк
Стендап и Музыка. Jazz, Blues, Funk и известные комики
7 января в 18:00 Ibis Kitchen
от 1190 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше