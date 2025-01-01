Новый год с Бахом, Вивальди и Чайковским в Храме Святого Людовика

Начните год с живой классики под сводами храма святого Людовика. В камерном вечернем свете французский орган Beuchet-Debierre зазвучит как целый оркестр, а за пультом — Олеся Кравченко. Этот концерт поможет замедлиться после круговерти праздников и услышать мир в его полноте: знакомые мелодии, благородная акустика и ощущение внутреннего покоя, с которым так приятно входить в новый год.

Музыкальные символы зимы

Откроет программу настоящий символ — концерт «Зима» из «Времён года» Антонио Вивальди. Холодные искры аллегро, прозрачное «Largo» и финал «Шаги по льду» на органе обретают особую глубину: слышны и «струнные», и «деревянные», и даже «колокола». Нежная прелюдия Ричарда Пёрвиса на тему «Greensleeves» станет рождественской открыткой, где старинная английская мелодия мерцает мягкими регистрами.

Хоральные прелюдии Баха

В сердце программы три хоральные прелюдии Иоганна Себастьяна Баха на адвентский гимн «Nun komm, der Heiden Heiland» («Приди, язычников Спаситель»). В них мы откроем для себя сосредоточенную молитву, порыв надежды и устремлённость к свету.

Новый год в вальсе и классике

Следом вас ждёт легкая улыбка нового года: знаменитый вальс Штрауса «На прекрасном голубом Дунае» в органной транскрипции. Финал вечера порадует знакомыми мотивами из «Щелкунчика»: Марш, «Танец феи Драже», восточные миниатюры, Трепак, «Вальс цветов» и Па-де-де. На органе эти мелодии обретают соборный размах и нежность камерной сказки одновременно.

Эту музыку вы узнаете с первых нот и услышите как в первый раз. Приходите на «Новый год с Бахом, Вивальди и Чайковским», чтобы подарить себе час красоты, тепла и тихой радости.