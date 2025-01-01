Новый год при свечах в старинной церкви: орган и саксофон

VIII органный фестиваль «Венок Рождества» в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в удивительном Петербурге пройдут концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Это праздник музыкального разнообразия и вдохновения, который подарит зрителям фейерверк стилей и калейдоскоп эпох. Концерты фестиваля будут проходить на семи исторических площадках города, а также в других городах России.

Теплая и дружественная атмосфера, уникальные интерьеры храмов, наполненные духом истории, и великолепное звучание семи различных органов создадут неповторимый опыт для каждого слушателя. Фестиваль проходит под девизом «Орган над городом», и он обещает стать настоящим рождественским марафоном.

Музыкальная программа

Концерт откроет праздничный гимн Густава Хэгга и продолжится прекрасным ноэлем Луи-Клода Дакена. Вы услышите популярный хит Берта Кемпферта «Strangers in the night», который прославил Фрэнка Синатру. Вечер завершится легендарными «Временами года» с итальянским и русским акцентами.

Музыкальный дневник Чайковского, который знаком нам с детства, отразит дорогие композитору эпизоды жизни, а «Времена года» Вивальди предложат глубокое философское размышление о круговороте жизни, иллюстрированное яркими музыкальными зарисовками.

Особое внимание уделите ностальгической ноте концерта — «Снег над Ленинградом» из легендарного советского фильма «Ирония судьбы». Яркое звучание Джазовой сюиты Педро Итурральде и пронзительная нежность хита Жоржа Гарваренца «Une vie d'amour» добавят праздничного настроения.

Исторический орган и место проведения

Концерт пройдет на уникальном органе семейства Walcker, который был произведен в 1910 году и обладает великолепным звуком. Он идеально подходит как для барочной, так и для романтической музыки. Храм Матери Божией Лурдской, где состоится мероприятие, — выдающийся пример южнофранцузского романского стиля и важный архитектурный объект Петербурга.

Этот храм, построенный по проекту Леонтия Бенуа, сохранил свое обаяние на протяжении веков и стал единственным католическим приходом в Петербурге, который не закрылся в советский период. Его необычный силуэт и настоящая французская энергетика делают это место особенным.

Программа концерта

Густав Хэгг (1867–1925) - Festhymn (Праздничный гимн)

Луи Клод Дакен (1694–1772) - Ноэль соль мажор

Антонио Вивальди (1678–1741) - Времена года: «Зима» (переложение для органа)

Педро Итурральде (1929–2020) - Греческая сюита (переложение для саксофона и органа)

Петр Чайковский (1840–1893) - Времена года: Декабрь (переложение для органа)

Микаэл Таривердиев (1931–1996) - «Снег над Ленинградом» (переложение для саксофона и органа)

Жорж Гарваренц (1932–1993) - Une vie d'amour (переложение для саксофона и органа)

Берт Кемпферт (1923–1980) - Strangers in the night (переложение для саксофона и органа)

Астор Пьяццолла (1921–1992) - «Кафе 1930» (переложение для саксофона и органа)

Астор Пьяццолла - Libertango (переложение для саксофона и органа)

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие подходит для всех категорий зрителей старше 6 лет. Присоединяйтесь к этому незабываемому музыкальному путешествию!