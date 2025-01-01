Меню
Новый год под рок-хиты в старинном Особняке
6+
Возраст 6+

О концерте

Энергия мировых рок-хитов на сцене старинного особняка

Лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий порадуют зрителей в исполнении ярких музыкантов. На сцене выступит струнный CRUSH string quartet в сопровождении мощных ударных. Вы еще никогда не слышали таких энергичных струнных!

Забудьте об эстетике «занудного» классического исполнения. Этот концерт перенесет вас в мир эмоций, заполненных воспоминаниями. Здесь звучит все то, под что вы подростком плакали в своей комнате, под что родители грозились выбросить старую кассету, если вы не подтянете алгебру.

Музыка, которая объединяет

Живые выступления - это мощное переживание! Вы услышите десятки рок-хитов, которые согревают душу и вызывают ностальгию. Музыка, под которую мы впервые поцеловались, встречали рассвет на выпускном, делали костер с лучшими друзьями. Каждая мелодия будет напоминать о лучших моментах вашей жизни.

В программе концерта

  • Linkin Park – Numb
  • AC/DC – Thunderstruck
  • Bon Jovi – It's My Life
  • Fall Out Boy – Centuries
  • Queen – The Show Must Go On
  • Queen – We Will Rock You
  • Gorillaz – Feel Good Inc.
  • System of a Down – Chop Suey
  • Linkin Park – In The End
  • Skillet – Hero
  • Queen – Bohemian Rhapsody
  • No Doubt – Don't Speak
  • Europe – The Final Countdown
  • Rammstein – Sonne
  • Muse – Hysteria
  • Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Информация о концерте

Исполнители: CRUSH string quartet. Продолжительность концерта – 1 час 10 минут. Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Новый год под рок-хиты в старинном Особняке

Декабрь
31 декабря среда
14:00
Пространство «Пальма» Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 18
от 1700 ₽

