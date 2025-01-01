Новый год под рок-хиты в старинном Особняке

Лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий порадуют зрителей в исполнении ярких музыкантов. На сцене выступит струнный CRUSH string quartet в сопровождении мощных ударных. Вы еще никогда не слышали таких энергичных струнных!
Забудьте об эстетике «занудного» классического исполнения. Этот концерт перенесет вас в мир эмоций, заполненных воспоминаниями. Здесь звучит все то, под что вы подростком плакали в своей комнате, под что родители грозились выбросить старую кассету, если вы не подтянете алгебру.
Живые выступления - это мощное переживание! Вы услышите десятки рок-хитов, которые согревают душу и вызывают ностальгию. Музыка, под которую мы впервые поцеловались, встречали рассвет на выпускном, делали костер с лучшими друзьями. Каждая мелодия будет напоминать о лучших моментах вашей жизни.
Исполнители: CRUSH string quartet. Продолжительность концерта – 1 час 10 минут. Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше 6 лет.