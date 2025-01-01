Новый год под рок-хиты в старинном Особняке

Энергия мировых рок-хитов на сцене старинного особняка

Лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий порадуют зрителей в исполнении ярких музыкантов. На сцене выступит струнный CRUSH string quartet в сопровождении мощных ударных. Вы еще никогда не слышали таких энергичных струнных!

Забудьте об эстетике «занудного» классического исполнения. Этот концерт перенесет вас в мир эмоций, заполненных воспоминаниями. Здесь звучит все то, под что вы подростком плакали в своей комнате, под что родители грозились выбросить старую кассету, если вы не подтянете алгебру.

Музыка, которая объединяет

Живые выступления - это мощное переживание! Вы услышите десятки рок-хитов, которые согревают душу и вызывают ностальгию. Музыка, под которую мы впервые поцеловались, встречали рассвет на выпускном, делали костер с лучшими друзьями. Каждая мелодия будет напоминать о лучших моментах вашей жизни.

В программе концерта

Linkin Park – Numb

AC/DC – Thunderstruck

Bon Jovi – It's My Life

Fall Out Boy – Centuries

Queen – The Show Must Go On

Queen – We Will Rock You

Gorillaz – Feel Good Inc.

System of a Down – Chop Suey

Linkin Park – In The End

Skillet – Hero

Queen – Bohemian Rhapsody

No Doubt – Don't Speak

Europe – The Final Countdown

Rammstein – Sonne

Muse – Hysteria

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Информация о концерте

Исполнители: CRUSH string quartet. Продолжительность концерта – 1 час 10 минут. Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше 6 лет.