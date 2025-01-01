Меню
Новый год под музыку Вивальди при свечах
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новогодний концерт в шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC готова порадовать вас чем-то совершенно особенным и незабываемым. Серия концертов пройдет в шведской церкви Святой Екатерины — уникальном памятнике архитектуры Санкт-Петербурга, выполненном в псевдороманском стиле. Это место идеально подходит для истинных меломанов и ценителей прекрасного!

Церковь, построенная в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, находится в живописном месте на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Она обладает богатой историей, удивительной акустикой и атмосферой, которая перенесет вас в эпоху барокко.

Вивальди в свете свечей

Приглашаем вас на концерт, который станет порталом в иную реальность, где время течет неспешно, а гармония царит в каждом звуке. Музыка Вивальди, исполняемая при свечах, создаст атмосферу уюта и тепла. Ансамбль, словно сошедший со страниц истории, бережно воссоздает дух музыкальной эпохи.

Вы услышите знакомые и любимые камерные концерты Вивальди в новом свете. Особым подарком станет переложение концерта Вивальди для органа Иоганна Себастьяна Баха, которое придаст музыке эпический размах и откроет новые горизонты восприятия.

Программа концерта

В программе:

  • Антонио Вивальди (1678–1741):
    • Камерный концерт ре мажор RV 84
    • Камерный концерт соль минор RV 103
    • Концерт ля минор (Tempo guisto – Adagio – Allegro) RV 522 в переложении для органа Иоганна Себастьяна Баха BWV 593
    • Соната для скрипки и basso continuo RV 26 (Adagio – Allegro – Largo – Allegro – Siciliana)
    • и другие произведения

Исполнители

Исполнители: Ансамбль Una Volta

  • Мария Изотова — старинные флейты
  • Павел Фильченко — барочная скрипка
  • Ия Быркова — барочный альт
  • Прасковья Шуляковская — виолончель
  • Александра Веткина — клавесин, орган
  • Электронный орган Johannus

 

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Мероприятие рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет. Начните новый год с музыки, красоты и душевного тепла!

Декабрь
31 декабря среда
14:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽
16:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽

