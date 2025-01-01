Новый год под музыку Вивальди при свечах

Команда IMAYC готова порадовать вас чем-то совершенно особенным и незабываемым. Серия концертов пройдет в шведской церкви Святой Екатерины — уникальном памятнике архитектуры Санкт-Петербурга, выполненном в псевдороманском стиле. Это место идеально подходит для истинных меломанов и ценителей прекрасного!
Церковь, построенная в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, находится в живописном месте на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Она обладает богатой историей, удивительной акустикой и атмосферой, которая перенесет вас в эпоху барокко.
Приглашаем вас на концерт, который станет порталом в иную реальность, где время течет неспешно, а гармония царит в каждом звуке. Музыка Вивальди, исполняемая при свечах, создаст атмосферу уюта и тепла. Ансамбль, словно сошедший со страниц истории, бережно воссоздает дух музыкальной эпохи.
Вы услышите знакомые и любимые камерные концерты Вивальди в новом свете. Особым подарком станет переложение концерта Вивальди для органа Иоганна Себастьяна Баха, которое придаст музыке эпический размах и откроет новые горизонты восприятия.
В программе:
Исполнители: Ансамбль Una Volta
Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Мероприятие рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет. Начните новый год с музыки, красоты и душевного тепла!