Спектакль Новый Год по-взрослому

Современный Новый год: откровенный концерт-спектакль в ресторане «REконструкция»

В ресторане «RE`конструкция» состоится уникальный концерт-спектакль, в котором встретятся четыре желания взрослых и четыре истории, которые лучше не рассказывать на корпоративах. Это событие носит откровенный характер и особенно понравится тем, кто ищет необычные развлечения на Новый год.

Хотите верить в чудеса?

Говорят, что взрослые не верят в чудеса, а Дед Мороз — это лишь для детей. Но в этот вечер к нам придёт настоящий Дед, который неожиданно начинает читать письма взрослых. Каждый участник сможет оказаться лицом к лицу с желаниями, которые обычно прячутся подальше от посторонних глаз.

Вдохновение от актёров

В главных ролях выступят яркие артисты: Елена Билык, Антон Завьялов, Анастасия Федорова, Александр Серков и Ирина Ройз. Режиссёр спектакля — Анастасия Жаворонкова. Их мастерство и харизма обещают создать незабываемую атмосферу.

Чего ожидать?

Спектакль будет сочетать юмор с откровенностью, что делает его подходящим только для зрителей старше 18 лет. Ожидайте, что желания сбудутся, но способ, которым это произойдёт, лучше увидеть лично.

Настоящий Новый год по-взрослому начинается здесь!