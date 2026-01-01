Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новый год по-взрослому
Киноафиша Новый год по-взрослому

Спектакль Новый год по-взрослому

18+
Возраст 18+

О спектакле

Новогодний спектакль для взрослых

Говорят, взрослые не верят в чудеса. А ещё утверждают, что Дед Мороз — это лишь персонаж для детей. Но в этот вечер к нам придёт настоящий Дед, который неожиданно решит прочитать письма... взрослых.

Четыре желания и четыре истории

В спектакле «Дед Мороз для взрослых» зрителей ожидают четыре желания, которые обычно прячутся подальше в тёмные уголки сознания. Это будут истории, о которых лучше не рассказывать на корпоративах.

Как исполняются желания

Старик понимает, чего же вы действительно хотите, и готов превратить ваши сокровенные мечты в реальность. Обещаем: будет смешно, будет цеплять. Но учтите, что спектакль рассчитан на зрителей от 18 лет.

Кто создаёт этот праздник

Режиссёр: Анастасия Жаворонкова. В ролях: Елена Билык, Антон Завьялов, Анастасия Федорова, Александр Серков, Ирина Ройз.

Новый год по-взрослому начинается здесь. Не упустите шанс увидеть это уникальное представление и, возможно, совершить встречу со своими собственными желаниями!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше