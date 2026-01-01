Спектакль Новый год по-взрослому

Новогодний спектакль для взрослых

Говорят, взрослые не верят в чудеса. А ещё утверждают, что Дед Мороз — это лишь персонаж для детей. Но в этот вечер к нам придёт настоящий Дед, который неожиданно решит прочитать письма... взрослых.

Четыре желания и четыре истории

В спектакле «Дед Мороз для взрослых» зрителей ожидают четыре желания, которые обычно прячутся подальше в тёмные уголки сознания. Это будут истории, о которых лучше не рассказывать на корпоративах.

Как исполняются желания

Старик понимает, чего же вы действительно хотите, и готов превратить ваши сокровенные мечты в реальность. Обещаем: будет смешно, будет цеплять. Но учтите, что спектакль рассчитан на зрителей от 18 лет.

Кто создаёт этот праздник

Режиссёр: Анастасия Жаворонкова. В ролях: Елена Билык, Антон Завьялов, Анастасия Федорова, Александр Серков, Ирина Ройз.

Новый год по-взрослому начинается здесь. Не упустите шанс увидеть это уникальное представление и, возможно, совершить встречу со своими собственными желаниями!