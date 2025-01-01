Новый год настаёт!

Новогодний концерт в Филармонии им. Ростроповича

Приглашаем вас на уникальную концертную программу «Новый год наступает!» в Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником, объединяющим музыкальные и танцевальные номера с яркими развлекательными элементами.

Организатор и концепция

Организатором концерта является Сергей Миндирин, хорошо известный своими работами в области эстрады и музыкального театра. Благодаря его таланту, зрители смогут насладиться незабываемым шоу, включающим различные жанры и стили.

Что ждать на мероприятии

В программе примут участие известные артисты и музыканты, которые подарят вам незабываемые впечатления. Каждый номер будет сопровождаться оригинальным сценарием и яркими декорациями, создавая уникальную атмосферу праздника.

Для кого?

Концерта станет отличным выбором для любителей музыки, танца и театра, а также для тех, кто хочет встретить Новый год в окружении близких людей. Не упустите возможность окунуться в волшебство праздника!