Новый год настаёт!
Киноафиша Новый год настаёт!

Новый год настаёт!

12+
Возраст 12+

О концерте

Новогодний концерт в Филармонии им. Ростроповича

Приглашаем вас на уникальную концертную программу «Новый год наступает!» в Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником, объединяющим музыкальные и танцевальные номера с яркими развлекательными элементами.

Организатор и концепция

Организатором концерта является Сергей Миндирин, хорошо известный своими работами в области эстрады и музыкального театра. Благодаря его таланту, зрители смогут насладиться незабываемым шоу, включающим различные жанры и стили.

Что ждать на мероприятии

В программе примут участие известные артисты и музыканты, которые подарят вам незабываемые впечатления. Каждый номер будет сопровождаться оригинальным сценарием и яркими декорациями, создавая уникальную атмосферу праздника.

Для кого?

Концерта станет отличным выбором для любителей музыки, танца и театра, а также для тех, кто хочет встретить Новый год в окружении близких людей. Не упустите возможность окунуться в волшебство праздника!

Купить билет на концерт Новый год настаёт!

Декабрь
19 декабря пятница
18:30
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 2400 ₽

Фотографии

Новый год настаёт! Новый год настаёт! Новый год настаёт!

