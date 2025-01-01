Спектакль Новый год наоборот

Новогодний спектакль для детей в Уфе

Время новогодних праздников – это время интересной, доброй, волшебной сказки, которая приходит в каждый дом и дарит чудесное новогоднее настроение не только детям, но и взрослым. Порой так хочется оказаться на месте героев сказок, окруженных настоящими чудесами. А вдруг внучкой Бабы-Яги окажется сама Снегурочка, а внук Кощея Бессмертного Костян захочет с ними подружиться? Здесь точно не обойтись без колдовства и волшебства!

О спектакле

«Новый год наоборот» – это театральная постановка, организованная Национальным молодёжным театром республики Башкортостан имени Мустая Карима. В этом спектакле герои оказываются в мире, полном чудес и магии. Здесь Снегурочка может стать внучкой Бабы-Яги, а внук Кощея Бессмертного – её верным другом.

Почему стоит посетить

Спектакль уникален своей необычной интерпретацией новогодних персонажей и атмосферой чуда. Это отличная возможность для детей и взрослых попасть в сказочный мир и насладиться волшебством праздника. Основная аудитория – дети от 3 до 11 лет и их родители, что делает просмотр спектакля настоящим семейным событием.