Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новый год наоборот
Киноафиша Новый год наоборот

Спектакль Новый год наоборот

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новогодний спектакль для детей в Уфе

Время новогодних праздников – это время интересной, доброй, волшебной сказки, которая приходит в каждый дом и дарит чудесное новогоднее настроение не только детям, но и взрослым. Порой так хочется оказаться на месте героев сказок, окруженных настоящими чудесами. А вдруг внучкой Бабы-Яги окажется сама Снегурочка, а внук Кощея Бессмертного Костян захочет с ними подружиться? Здесь точно не обойтись без колдовства и волшебства!

О спектакле

«Новый год наоборот» – это театральная постановка, организованная Национальным молодёжным театром республики Башкортостан имени Мустая Карима. В этом спектакле герои оказываются в мире, полном чудес и магии. Здесь Снегурочка может стать внучкой Бабы-Яги, а внук Кощея Бессмертного – её верным другом.

Почему стоит посетить

Спектакль уникален своей необычной интерпретацией новогодних персонажей и атмосферой чуда. Это отличная возможность для детей и взрослых попасть в сказочный мир и насладиться волшебством праздника. Основная аудитория – дети от 3 до 11 лет и их родители, что делает просмотр спектакля настоящим семейным событием.

Купить билет на спектакль Новый год наоборот

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
27 декабря суббота
09:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽

В ближайшие дни

Зимняя небылица
0+
Детский
Зимняя небылица
30 декабря в 13:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 350 ₽
Собрание сочинений
16+
Драма
Собрание сочинений
21 февраля в 19:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
от 700 ₽
Новогодняя сказка «Новый год в стране игрушек»
0+
Детские елки
Новогодняя сказка «Новый год в стране игрушек»
26 декабря в 10:00 Башкортостан
от 400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше