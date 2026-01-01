Новогоднее представление в театре «Зазеркалье»

На далёкой планете Технотрон живёт Орион — повелитель Галактики, который стремится покорить все планеты и звёзды во Вселенной. Однако его дочь, принцесса Орнелла, мечтает совсем о другом: ей хочется попасть на новогодний праздник. На Технотроне слишком скучно!

Узнав о волшебном посохе Деда Мороза, Орион решает прибыть на Землю, чтобы завладеть этим чудесным артефактом. Но что это за планета такая? Да, это планета № 3 — Земля!

Удастся ли Ориону использовать посох в своих коварных целях? Придёт ли на Землю Новый год? И что же будет с принцессой Орнеллой? Все эти вопросы получат ответы на новогоднем представлении в театре «Зазеркалье». Не забудьте: без вашей помощи Деду Морозу и Снегурочке не справиться с нечистыми замыслами злого повелителя!

Творческая программа

За полчаса до начала представления для юных зрителей пройдут интересные конкурсы, загадки и розыгрыши с участием Снегурочки и Деда Мороза. Вас ждёт множество праздник-волшебных моментов!

Представление понравится детям, любящим сказочные истории и новогодние приключения. Не упустите шанс стать частью этого удивительного спектакля!