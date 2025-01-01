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Новый год на острове пингвинов
Билеты от 800₽
Киноафиша Новый год на острове пингвинов

Спектакль Новый год на острове пингвинов

Постановка
Театр Терезы Дуровой 0+
Режиссер Ольга Сидоркевич
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Зимняя сказка с интерактивом

На далёком острове пингвины жили своей обычной жизнью. Всё шло своим чередом, пока однажды громкий гудок не возвестил о прибытии парохода. Капитан судна приплыл поздравить пингвинов с Новым годом! Вот только сами пингвины никогда и не слышали о таком празднике. Вдохновлённые рассказами гостя, они решают узнать, что это за торжество и как его отмечают.

Но как устроить праздник на острове, где есть только снег и лёд? Смогут ли пингвины создать что-то особенное? И будет ли их Новый год похож на наш?

Особенности постановки
Эта зимняя сказка создана режиссёром Ольгой Сидоркевич, чьи спектакли славятся сочетанием озорства и доброты. В этой истории юмор переплетается с чуткостью, а эксцентричные сцены гармонично дополняются интерактивными моментами, вовлекающими зрителей в происходящее.

Для детей и взрослых
Спектакль обещает подарить новогоднее настроение всем — и маленьким зрителям, и их родителям. Зимние приключения пингвинов покажут, что даже в самых необычных условиях можно создать волшебный праздник, полный тепла и радости.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 декабря
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
13:30 от 800 ₽
21 декабря
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
11:00 от 800 ₽

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