Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новый год на курьих ножках
Киноафиша Новый год на курьих ножках

Новый год на курьих ножках

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Новогодний концерт в Уральском центре народного искусства им. Родыгина

Приглашаем вас на волшебное музыкальное событие — новогодний концерт в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Этот концерт обещает стать настоящим праздником для всех любителей живой музыки и народного искусства.

Программа концерта

В программе — яркие новогодние композиции, которые создадут атмосферу праздника и волшебства. На сцене выступят талантливые музыкальные коллективы и исполнители, представляющие разнообразные жанры народной музыки. Вы сможете насладиться не только традиционными мелодиями, но и современными интерпретациями известных произведений.

Почему стоит посетить

Не упустите шанс провести незабываемый вечер в компании семьи и друзей. Концерт станет не только музыкальным событием, но и отличным способом зарядиться позитивом и встретить Новый год с улыбкой и радостью.

Мы ждем вас на этом замечательном концерте в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Обещаем, вам точно не будет скучно!

Купить билет на концерт Новый год на курьих ножках

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
20 декабря суббота
10:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 1000 ₽
12:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 1000 ₽
21 декабря воскресенье
10:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 1000 ₽
12:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 1000 ₽
27 декабря суббота
10:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 1000 ₽
12:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 1000 ₽
28 декабря воскресенье
10:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 1000 ₽
12:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 1000 ₽
2 января пятница
10:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 1000 ₽
12:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 1000 ₽
3 января суббота
12:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 1000 ₽
4 января воскресенье
10:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 1000 ₽
12:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Standup Bar. Надёжный микрофон
18+
Юмор
Standup Bar. Надёжный микрофон
17 декабря в 20:00 Standup Bar
от 300 ₽
Странствия Буканушки. Сказка с оркестром
6+
Эстрада
Странствия Буканушки. Сказка с оркестром
6 декабря в 14:00 Свердловская детская филармония
от 600 ₽
Starkillers
16+
Тяжелый рок
Starkillers
24 октября в 19:00 Ц
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше