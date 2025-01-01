Новый год на курьих ножках

Новогодний концерт в Уральском центре народного искусства им. Родыгина

Приглашаем вас на волшебное музыкальное событие — новогодний концерт в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Этот концерт обещает стать настоящим праздником для всех любителей живой музыки и народного искусства.

Программа концерта

В программе — яркие новогодние композиции, которые создадут атмосферу праздника и волшебства. На сцене выступят талантливые музыкальные коллективы и исполнители, представляющие разнообразные жанры народной музыки. Вы сможете насладиться не только традиционными мелодиями, но и современными интерпретациями известных произведений.

Почему стоит посетить

Не упустите шанс провести незабываемый вечер в компании семьи и друзей. Концерт станет не только музыкальным событием, но и отличным способом зарядиться позитивом и встретить Новый год с улыбкой и радостью.

Мы ждем вас на этом замечательном концерте в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Обещаем, вам точно не будет скучно!