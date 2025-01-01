Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О концерте/спектакле
Киноафиша
Новый год на курьих ножках. Благотворительный концерт
Новый год на курьих ножках. Благотворительный концерт
0+
эстрада
фолк
Возраст
0+
О концерте/спектакле
Развернуть
Купить билет на концерт Новый год на курьих ножках. Благотворительный концерт
Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
19 декабря
пятница
12:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина
Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
Купить билеты
от 1000 ₽
В ближайшие дни
18+
Юмор
Standup Bar. Надёжный микрофон
17 декабря в 20:00
Standup Bar
от 300 ₽
0+
Эстрада
Фолк
Новый год на курьих ножках
3 января в 12:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина
от 1000 ₽
0+
Классическая музыка
Блестящие и популярные!
13 декабря в 18:00
Свердловская филармония
от 1750 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667