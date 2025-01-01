Меню
Новый год на Кудыкиной горе
Билеты от 1200₽
Киноафиша Новый год на Кудыкиной горе

Спектакль Новый год на Кудыкиной горе

0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+
Билеты от 1200₽

О спектакле

Новогодний спектакль в Интерактивном театре «На Михалковской»

Под Новый год с ней случаются настоящие чудеса! В этом году зрителей ждет увлекательная история, полная волшебства и дружбы.

Сюжет спектакля

де-то за тридевять земель, в самом сердце русских сказок, возвышается заснеженная Кудыкина гора.  Могучий Богатырь пустился в погоню за таинственной звездой, которая сулит исполнение желаний. В то же время в лесу у избушки на курьих ножках хитрая Баба-Яга затеяла свою ворожбу, надеясь, что и ей положен особенный праздник. Но не покинет сказочный мир и Змей Горыныч, чьи три головы никак не могут согласовать, куда лететь - вьюга сбила его с пути.

Все они ждут встречи с Варварой-красой, чье доброе сердце и веселый нрав способны растопить любой лёд. А поможет ей верный друг — забавный Снеговик, который знает все тайные тропки заколдованной горы.

Приключения и чудеса

Смогут ли сказочные герои отыскать дорогу к празднику и зажечь волшебные огни? Или Новый год так и не придёт на Кудыкину гору? В самый разгар сказочной метели, когда кажется, что вот-вот случится настоящее чудо, под радостный перезвон бубенцов появится он — настоящий Дед Мороз. Он приходит, чтобы вместе со всеми встретить самый светлый и радостный праздник!

Приглашаем в мир волшебства

Не упустите возможность окунуться в атмосферу праздника, где дружба и смех творят настоящие чудеса. Этот спектакль подарит вам незабываемые эмоции и станет ярким событием новогоднего времени.

Купить билет на спектакль Новый год на Кудыкиной горе

Декабрь
27 декабря суббота
12:00
Интерактивный театр «На Михалковской» Москва, Михалковская, 22
от 1200 ₽
14:30
Интерактивный театр «На Михалковской» Москва, Михалковская, 22
от 1200 ₽
17:00
Интерактивный театр «На Михалковской» Москва, Михалковская, 22
от 1200 ₽
28 декабря воскресенье
14:30
Интерактивный театр «На Михалковской» Москва, Михалковская, 22
от 1200 ₽
17:00
Интерактивный театр «На Михалковской» Москва, Михалковская, 22
от 1200 ₽
29 декабря понедельник
14:30
Интерактивный театр «На Михалковской» Москва, Михалковская, 22
от 1200 ₽
17:00
Интерактивный театр «На Михалковской» Москва, Михалковская, 22
от 1200 ₽
30 декабря вторник
12:00
Интерактивный театр «На Михалковской» Москва, Михалковская, 22
от 1200 ₽
14:30
Интерактивный театр «На Михалковской» Москва, Михалковская, 22
от 1200 ₽
17:00
Интерактивный театр «На Михалковской» Москва, Михалковская, 22
от 1200 ₽

