Спектакль Новый год на Кудыкиной горе

Новогодний спектакль в Интерактивном театре «На Михалковской»

Под Новый год с ней случаются настоящие чудеса! В этом году зрителей ждет увлекательная история, полная волшебства и дружбы.

Сюжет спектакля

де-то за тридевять земель, в самом сердце русских сказок, возвышается заснеженная Кудыкина гора. Могучий Богатырь пустился в погоню за таинственной звездой, которая сулит исполнение желаний. В то же время в лесу у избушки на курьих ножках хитрая Баба-Яга затеяла свою ворожбу, надеясь, что и ей положен особенный праздник. Но не покинет сказочный мир и Змей Горыныч, чьи три головы никак не могут согласовать, куда лететь - вьюга сбила его с пути.

Все они ждут встречи с Варварой-красой, чье доброе сердце и веселый нрав способны растопить любой лёд. А поможет ей верный друг — забавный Снеговик, который знает все тайные тропки заколдованной горы.

Приключения и чудеса

Смогут ли сказочные герои отыскать дорогу к празднику и зажечь волшебные огни? Или Новый год так и не придёт на Кудыкину гору? В самый разгар сказочной метели, когда кажется, что вот-вот случится настоящее чудо, под радостный перезвон бубенцов появится он — настоящий Дед Мороз. Он приходит, чтобы вместе со всеми встретить самый светлый и радостный праздник!

Приглашаем в мир волшебства

Не упустите возможность окунуться в атмосферу праздника, где дружба и смех творят настоящие чудеса. Этот спектакль подарит вам незабываемые эмоции и станет ярким событием новогоднего времени.