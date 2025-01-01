Спектакль Новый Год на ферме. Резиденция Деда Мороза

21 декабря 2024 – 12 января 2025
С 21 декабря Городская ферма на ВДНХ превратится в настоящее зимнее чудо: сказочные огоньки, волшебные персонажи и непередаваемая атмосфера праздника создадут для гостей ощущение новогодней сказки.
Каждый обитатель фермы готовится к встрече Нового года:
С 21 декабря по 12 января каждый маленький гость сможет встретиться с главным зимним волшебником – Дедом Морозом. Принесите свое заветное письмо и опустите его в специальный почтовый ящик: кто знает, может, ваше желание исполнится уже в этом году!
Праздничная программа будет насыщена событиями:
Новогодняя программа на Городской ферме – это путешествие в добрую сказку. Взрослые смогут вновь почувствовать себя детьми, а малыши получат незабываемые впечатления и настоящую веру в чудо.
Проведите праздники в атмосфере тепла и волшебства на Городской ферме ВДНХ! 🎄