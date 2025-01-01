Спектакль Новый Год на ферме. Резиденция Деда Мороза

Новогодняя ёлка на Московской Городской ферме ВДНХ

21 декабря 2024 – 12 января 2025

С 21 декабря Городская ферма на ВДНХ превратится в настоящее зимнее чудо: сказочные огоньки, волшебные персонажи и непередаваемая атмосфера праздника создадут для гостей ощущение новогодней сказки.

Каждый обитатель фермы готовится к встрече Нового года:

Гусь Василий и его Василисы прихорашиваются и чистят свои перышки.

прихорашиваются и чистят свои перышки. Еноты Маша, Света и Луи утепляют свои шубки.

утепляют свои шубки. Альпака Педро заботится о своей шикарной прическе.

заботится о своей шикарной прическе. А северный олень Сказка помогает подготовить резиденцию Деда Мороза!

Резиденция Деда Мороза

С 21 декабря по 12 января каждый маленький гость сможет встретиться с главным зимним волшебником – Дедом Морозом. Принесите свое заветное письмо и опустите его в специальный почтовый ящик: кто знает, может, ваше желание исполнится уже в этом году!

Чем заняться на ферме?

Праздничная программа будет насыщена событиями:

Зимние мастер-классы в уютных теплых лофтах.

в уютных теплых лофтах. Веселые игры на свежем воздухе – заряд бодрости и отличного настроения.

– заряд бодрости и отличного настроения. Просмотры новогодних мультфильмов , чтобы проникнуться атмосферой праздника.

, чтобы проникнуться атмосферой праздника. Общение и фотосессии с рогато-ушастыми обитателями фермы – настоящими звездами Городской фермы.

Для детей и взрослых

Новогодняя программа на Городской ферме – это путешествие в добрую сказку. Взрослые смогут вновь почувствовать себя детьми, а малыши получат незабываемые впечатления и настоящую веру в чудо.

Проведите праздники в атмосфере тепла и волшебства на Городской ферме ВДНХ! 🎄