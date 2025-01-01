Спектакль Новый год на Диком Западе

Скоро празднование Нового Года, и в самый разгар подготовки происходит нечто невероятное! Коварный Похититель пробрался в сердце праздника и украл все подарки! Теперь Новый Год под угрозой, а время остановилось. Мы находимся в самой гуще событий, на снежном Диком Западе, и только смелые герои могут спасти праздник.
На помощь приходит не только снеговик, но и Шериф, который собирает команду отважных помощников. Вместе они должны вернуть волшебство и раскрыть тайны ледяного ограбления. Это будет захватывающее приключение для детей и родителей!
Вся «беда» - это весёлое приключение, в котором все опасности лишь наиграны, а улыбки и восторг участников абсолютно настоящие! Новый Год не наступит без нас — время действовать!