Новый год на Диком Западе
Билеты от 1200₽
Киноафиша Новый год на Диком Западе

Спектакль Новый год на Диком Западе

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О спектакле

Новый год на Диком Западе: спектакль для самых смелых

Скоро празднование Нового Года, и в самый разгар подготовки происходит нечто невероятное! Коварный Похититель пробрался в сердце праздника и украл все подарки! Теперь Новый Год под угрозой, а время остановилось. Мы находимся в самой гуще событий, на снежном Диком Западе, и только смелые герои могут спасти праздник.

Герои на страже праздника

На помощь приходит не только снеговик, но и Шериф, который собирает команду отважных помощников. Вместе они должны вернуть волшебство и раскрыть тайны ледяного ограбления. Это будет захватывающее приключение для детей и родителей!

Что вас ждет на сцене

  • Спецподготовка для юных шерифов: веселые испытания на ловкость и смекалку.
  • Секретная миссия: создаем волшебный талисман, который поможет обезвредить злодея.
  • Опасная погоня: следуя за Похитителем, мы преодолеем пещеры и кактусовые заросли!
  • Победная дискотека: неоновая вечеринка с фейерверком из конфетти, где мы отметим возвращение подарков и торжество добра!

Не переживайте, родители!

Вся «беда» - это весёлое приключение, в котором все опасности лишь наиграны, а улыбки и восторг участников абсолютно настоящие! Новый Год не наступит без нас — время действовать!

Купить билет на спектакль Новый год на Диком Западе

Декабрь
17 декабря среда
19:00
Культурный центр «Оптимист» Москва, просп. Вернадского, 89, корп. 4
от 1200 ₽
26 декабря пятница
17:00
Клуб «Браво» Москва, Академика Анохина, 62
от 1200 ₽
19:00
Клуб «Браво» Москва, Академика Анохина, 62
от 1200 ₽
27 декабря суббота
12:00
Клуб «Оптимист». Новая сцена Москва, Ленинский просп., 150
от 1200 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Клуб «Браво» Москва, Академика Анохина, 62
от 1200 ₽

