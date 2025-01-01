Спектакль Новый год Маленькой ведьмы

Новогодний спектакль в Пермском молодежном театре

Что делать, если по собственной вине самый любимый праздник может не наступить? Именно с такими трудностями сталкивается Маленькая Ведьма в новогоднем спектакле, который непременно поднимет настроение зрителям всех возрастов.

По неосторожности Маленькая Ведьма ломает волшебную новогоднюю ель, за что ей грозит суровое наказание от строгой Главной Ведьмы. Коварная ведьма Румпумпель пытается окончательно всё испортить, создавая трудности на пути к спасению праздника. Однако у Маленькой Ведьмы есть верный друг — мудрый ворон Абрахас, готовый помочь ей в трудную минуту.

Помощь юных зрителей

Чтобы исправить свою ошибку, Маленькой Ведьме придется не колдовать, а творить добрые дела. Она будет помогать Снегурочке, Деду Морозу и детям. Только с помощью юных зрителей ей удастся зажечь огни на ёлке и спасти Новый год!

Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории и помочь Маленькой Ведьме вернуть праздник в сердца всех!