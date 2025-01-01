Меню
Новый год Маленькой ведьмы
Киноафиша Новый год Маленькой ведьмы

Спектакль Новый год Маленькой ведьмы

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О спектакле

Новогодний спектакль в Пермском молодежном театре

Что делать, если по собственной вине самый любимый праздник может не наступить? Именно с такими трудностями сталкивается Маленькая Ведьма в новогоднем спектакле, который непременно поднимет настроение зрителям всех возрастов.

По неосторожности Маленькая Ведьма ломает волшебную новогоднюю ель, за что ей грозит суровое наказание от строгой Главной Ведьмы. Коварная ведьма Румпумпель пытается окончательно всё испортить, создавая трудности на пути к спасению праздника. Однако у Маленькой Ведьмы есть верный друг — мудрый ворон Абрахас, готовый помочь ей в трудную минуту.

Помощь юных зрителей

Чтобы исправить свою ошибку, Маленькой Ведьме придется не колдовать, а творить добрые дела. Она будет помогать Снегурочке, Деду Морозу и детям. Только с помощью юных зрителей ей удастся зажечь огни на ёлке и спасти Новый год!

Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории и помочь Маленькой Ведьме вернуть праздник в сердца всех!

Купить билет на спектакль Новый год Маленькой ведьмы

Декабрь
Январь
27 декабря суббота
12:00
Пермский молодежный театр Пермь, Мира, 11
от 1200 ₽
15:00
Пермский молодежный театр Пермь, Мира, 11
от 1200 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Пермский молодежный театр Пермь, Мира, 11
от 1200 ₽
15:00
Пермский молодежный театр Пермь, Мира, 11
от 1200 ₽
29 декабря понедельник
12:00
Пермский молодежный театр Пермь, Мира, 11
от 1200 ₽
15:00
Пермский молодежный театр Пермь, Мира, 11
от 1200 ₽
30 декабря вторник
12:00
Пермский молодежный театр Пермь, Мира, 11
от 1200 ₽
15:00
Пермский молодежный театр Пермь, Мира, 11
от 1200 ₽
5 января понедельник
15:00
Пермский молодежный театр Пермь, Мира, 11
от 1200 ₽
6 января вторник
15:00
Пермский молодежный театр Пермь, Мира, 11
от 1200 ₽

