Новый год 2026: корпоратив с королевой эстрады
18+
О концерте

Новогодняя вечеринка в Сочи

Приближается самый волшебный праздник — время подводить итоги и строить планы в тёплой, дружеской атмосфере. В этом году мы предлагаем вам выйти за рамки привычного и устроить корпоратив, о котором ваш коллектив будет вспоминать весь следующий год. Приготовьтесь к грандиозному новогоднему шоу!

Что вас ждёт

  • Традиционные новогодние блюда и закуски: от оливье до селёдки под шубой, овощные и сырные нарезки, мясные и рыбные деликатесы, шашлык, люля, рыба на мангале и многое другое.
  • Бутылка шампанского на двоих.
  • Звёздный ведущий: неповторимый пародист Константин Прима в образе Надежды Кадышевой.
  • Шоу пародий от профессиональных артистов.
  • Музыкальные и танцевальные конкурсы.
  • Розыгрыш подарков.
  • Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки!

Приходите в компании или один — неважно, в любом случае будет весело!

Место и время

Где: Red Buffet, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.

Когда: 20 декабря в 19:00.

Сбор гостей в 18:00. Продолжительность мероприятия — 3 часа. Возрастное ограничение — 18+.

Для получения дополнительной информации о мероприятии, пожалуйста, обращайтесь по номеру: +7 (918) 106-10-88

Декабрь
20 декабря суббота
19:00
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
от 5999 ₽

