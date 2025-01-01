Новый год 2026: корпоратив с королевой эстрады

Приближается самый волшебный праздник — время подводить итоги и строить планы в тёплой, дружеской атмосфере. В этом году мы предлагаем вам выйти за рамки привычного и устроить корпоратив, о котором ваш коллектив будет вспоминать весь следующий год. Приготовьтесь к грандиозному новогоднему шоу!
Приходите в компании или один — неважно, в любом случае будет весело!
Где: Red Buffet, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.
Когда: 20 декабря в 19:00.
Сбор гостей в 18:00. Продолжительность мероприятия — 3 часа. Возрастное ограничение — 18+.
Для получения дополнительной информации о мероприятии, пожалуйста, обращайтесь по номеру: +7 (918) 106-10-88