Новый год 2026: корпоратив с королем эстрады
Киноафиша Новый год 2026: корпоратив с королем эстрады

Новый год 2026: корпоратив с королем эстрады

18+
Возраст 18+

О концерте

Новый год со звёздами

Приближается самый волшебный праздник — время подводить итоги и строить планы в тёплой, дружеской атмосфере. Предлагаем выйти за рамки привычного и устроить корпоратив, о котором ваш коллектив будет вспоминать весь следующий год. Мы подготовили для вас грандиозное новогоднее шоу!

Что вас ждёт?

  • Традиционные новогодние блюда и закуски: от оливье до селёдки под шубой, овощные и сырные нарезки, мясные и рыбные деликатесы, шашлык, люля, рыба на мангале и многое другое
  • Бутылка шампанского на двоих
  • Звёздный ведущий: неповторимый пародист Константин Прима
  • Шоу пародий от профессиональных артистов
  • Музыкальные и танцевальные конкурсы
  • Розыгрыш подарков
  • Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки!

Приходите компанией или один — неважно, в любом случае будет весело!

Информация о мероприятии

Дата: 19 декабря

Общий сбор: 18:00

Начало: в 19:00

Продолжительность: 3 часа

Возрастное ограничение: 18+

Важно!

На мероприятиях запрещается двигать или перемещать столы самостоятельно. Если вы хотите пересесть, обратитесь к администратору, и мы подберём для вас более комфортный стол.

Декабрь
19 декабря пятница
19:00
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
от 5999 ₽

