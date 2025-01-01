Новый год 2026: корпоратив с королем эстрады

Новый год со звёздами

Приближается самый волшебный праздник — время подводить итоги и строить планы в тёплой, дружеской атмосфере. Предлагаем выйти за рамки привычного и устроить корпоратив, о котором ваш коллектив будет вспоминать весь следующий год. Мы подготовили для вас грандиозное новогоднее шоу!

Что вас ждёт?

Традиционные новогодние блюда и закуски: от оливье до селёдки под шубой, овощные и сырные нарезки, мясные и рыбные деликатесы, шашлык, люля, рыба на мангале и многое другое

Бутылка шампанского на двоих

Звёздный ведущий: неповторимый пародист Константин Прима

Шоу пародий от профессиональных артистов

Музыкальные и танцевальные конкурсы

Розыгрыш подарков

Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки!

Приходите компанией или один — неважно, в любом случае будет весело!

Информация о мероприятии

Дата: 19 декабря

Общий сбор: 18:00

Начало: в 19:00

Продолжительность: 3 часа

Возрастное ограничение: 18+

Важно!

На мероприятиях запрещается двигать или перемещать столы самостоятельно. Если вы хотите пересесть, обратитесь к администратору, и мы подберём для вас более комфортный стол.