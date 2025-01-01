Новый год 2026: корпоратив с королем эстрады

Приближается самый волшебный праздник — время подводить итоги и строить планы в тёплой, дружеской атмосфере. Предлагаем выйти за рамки привычного и устроить корпоратив, о котором ваш коллектив будет вспоминать весь следующий год. Мы подготовили для вас грандиозное новогоднее шоу!
Приходите компанией или один — неважно, в любом случае будет весело!
Дата: 19 декабря
Общий сбор: 18:00
Начало: в 19:00
Продолжительность: 3 часа
Возрастное ограничение: 18+
На мероприятиях запрещается двигать или перемещать столы самостоятельно. Если вы хотите пересесть, обратитесь к администратору, и мы подберём для вас более комфортный стол.