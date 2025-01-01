Меню
Новый год — время чудес
Билеты от 2000₽
Киноафиша Новый год — время чудес

Спектакль Новый год — время чудес

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Новогоднее шоу иллюзий в Хамовниках

Российская Ассоциация Иллюзионистов и DomMagic приглашают вас на уникальное новогоднее шоу! Приготовьтесь к ловкости рук, невероятным иллюзионным эффектам и удивительным образам, в которых вы станете частью происходящего на сцене.

Лучшие иллюзионисты России

Это редкая возможность увидеть высокое мастерство лучших иллюзионистов страны на одной сцене. Вас ждет вихрь эмоций, который закружит и погрузит в настоящую сказку. Вы станете свидетелем невероятных трюков, способных заставить замирать от восторга и сохранить яркие воспоминания надолго.

Очарование и магнетизм

Каждый артист облачен в талант, обаяние и магнетизм, которые подарят вам свое безграничное увлечение миром иллюзий. В этом шоу нет границ между реальностью и чудом — все зависит только от вашей фантазии!

Не упустите шанс стать частью этого волшебного мероприятия, которое подарит вам радость и незабываемые впечатления!

Декабрь
Январь
29 декабря понедельник
15:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
18:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
30 декабря вторник
12:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
15:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
18:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
2 января пятница
12:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
15:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
18:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
3 января суббота
12:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
15:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
18:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
6 января вторник
12:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
15:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
18:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
9 января пятница
12:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
15:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
18:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
10 января суббота
12:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
15:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
18:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
11 января воскресенье
12:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽
15:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2000 ₽

