Спектакль Новый Дед Мороз?

Фрегат «БЛАГОДАТЬ» предлагает зрителям уникальную возможность: стать частью нового интерактивного спектакля «Новый Дед Мороз?», который впервые пройдет в преддверии новогодних праздников. В стоимость билета включены: подарок, интермедия, фотосессия с героями и безлимитная сладкая вата!
В этой оригинальной постановке Дед Мороз, устав от бесконечных дел, решает взять отпуск прямо перед самым Новым годом. Его внучка Снегурочка и Красный Конёк — символ наступающего года — начинают срочный поиск его замены. Объявление «Ищем нового Деда Мороза!» разлетается по волшебным уголкам интернета, и на кастинг приходят самые неожиданные герои.
Режиссер Илья Архипов и его команда создали уникальный сценарий, в который органично вплетаются элементы новогодней сказки и современные театральные решения. Яркие костюмы, запоминающиеся персонажи и зажигательные танцы создают неповторимую атмосферу праздника.
Зрителей ждёт музыкальный интерактивный welcome с аниматорами, сказочная фотосессия, подарки и специально разработанное новогоднее меню. Этот спектакль понравится не только детям, но и взрослым!
Станьте частью новогоднего волшебства и помогите найти НОВОГО ДЕДА МОРОЗА!