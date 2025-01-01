Интерактивный новогодний спектакль «Новый Дед Мороз?»

Фрегат «БЛАГОДАТЬ» предлагает зрителям уникальную возможность: стать частью нового интерактивного спектакля «Новый Дед Мороз?», который впервые пройдет в преддверии новогодних праздников. В стоимость билета включены: подарок, интермедия, фотосессия с героями и безлимитная сладкая вата!

Сюжет спектакля

В этой оригинальной постановке Дед Мороз, устав от бесконечных дел, решает взять отпуск прямо перед самым Новым годом. Его внучка Снегурочка и Красный Конёк — символ наступающего года — начинают срочный поиск его замены. Объявление «Ищем нового Деда Мороза!» разлетается по волшебным уголкам интернета, и на кастинг приходят самые неожиданные герои.

О постановке

Режиссер Илья Архипов и его команда создали уникальный сценарий, в который органично вплетаются элементы новогодней сказки и современные театральные решения. Яркие костюмы, запоминающиеся персонажи и зажигательные танцы создают неповторимую атмосферу праздника.

Дополнительные удовольствия

Зрителей ждёт музыкальный интерактивный welcome с аниматорами, сказочная фотосессия, подарки и специально разработанное новогоднее меню. Этот спектакль понравится не только детям, но и взрослым!

Станьте частью новогоднего волшебства и помогите найти НОВОГО ДЕДА МОРОЗА!