Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новый Дед Мороз?
Киноафиша Новый Дед Мороз?

Спектакль Новый Дед Мороз?

6+
Режиссер Илья Архипов
Возраст 6+

О спектакле

Интерактивный новогодний спектакль «Новый Дед Мороз?»

Фрегат «БЛАГОДАТЬ» предлагает зрителям уникальную возможность: стать частью нового интерактивного спектакля «Новый Дед Мороз?», который впервые пройдет в преддверии новогодних праздников. В стоимость билета включены: подарок, интермедия, фотосессия с героями и безлимитная сладкая вата!

Сюжет спектакля

В этой оригинальной постановке Дед Мороз, устав от бесконечных дел, решает взять отпуск прямо перед самым Новым годом. Его внучка Снегурочка и Красный Конёк — символ наступающего года — начинают срочный поиск его замены. Объявление «Ищем нового Деда Мороза!» разлетается по волшебным уголкам интернета, и на кастинг приходят самые неожиданные герои.

О постановке

Режиссер Илья Архипов и его команда создали уникальный сценарий, в который органично вплетаются элементы новогодней сказки и современные театральные решения. Яркие костюмы, запоминающиеся персонажи и зажигательные танцы создают неповторимую атмосферу праздника.

Дополнительные удовольствия

Зрителей ждёт музыкальный интерактивный welcome с аниматорами, сказочная фотосессия, подарки и специально разработанное новогоднее меню. Этот спектакль понравится не только детям, но и взрослым!

Станьте частью новогоднего волшебства и помогите найти НОВОГО ДЕДА МОРОЗА!

Купить билет на спектакль Новый Дед Мороз?

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
21 декабря воскресенье
12:00
Благодать Санкт-Петербург, Петровская наб., напротив дома 2, фрегат «Благодать»
от 2100 ₽
22 декабря понедельник
12:00
Благодать Санкт-Петербург, Петровская наб., напротив дома 2, фрегат «Благодать»
от 2100 ₽
23 декабря вторник
12:00
Благодать Санкт-Петербург, Петровская наб., напротив дома 2, фрегат «Благодать»
от 2100 ₽
24 декабря среда
12:00
Благодать Санкт-Петербург, Петровская наб., напротив дома 2, фрегат «Благодать»
от 2100 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Благодать Санкт-Петербург, Петровская наб., напротив дома 2, фрегат «Благодать»
от 2100 ₽
29 декабря понедельник
12:00
Благодать Санкт-Петербург, Петровская наб., напротив дома 2, фрегат «Благодать»
от 2100 ₽
30 декабря вторник
12:00
Благодать Санкт-Петербург, Петровская наб., напротив дома 2, фрегат «Благодать»
от 2100 ₽
2 января пятница
12:00
Благодать Санкт-Петербург, Петровская наб., напротив дома 2, фрегат «Благодать»
от 2100 ₽
3 января суббота
12:00
Благодать Санкт-Петербург, Петровская наб., напротив дома 2, фрегат «Благодать»
от 2100 ₽
4 января воскресенье
12:00
Благодать Санкт-Петербург, Петровская наб., напротив дома 2, фрегат «Благодать»
от 2100 ₽
7 января среда
12:00
Благодать Санкт-Петербург, Петровская наб., напротив дома 2, фрегат «Благодать»
от 2100 ₽
8 января четверг
12:00
Благодать Санкт-Петербург, Петровская наб., напротив дома 2, фрегат «Благодать»
от 2100 ₽
9 января пятница
12:00
Благодать Санкт-Петербург, Петровская наб., напротив дома 2, фрегат «Благодать»
от 2100 ₽

В ближайшие дни

Три товарища
16+
Мюзикл
Три товарища
22 января в 19:00 Дворец искусств Ленинградской области
от 1000 ₽
Маршруты
16+
Современная драма
Маршруты
20 декабря в 18:30 Новая сцена Александринского театра
от 900 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
19 января в 14:00 Casino Museum
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше