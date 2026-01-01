Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новый Амфитрион
Киноафиша Новый Амфитрион

Спектакль Новый Амфитрион

Постановка
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» 12+
Продолжительность 75 минут
Возраст 12+

О спектакле

Комедия Мольера: «Новый Амфитрион» в театре Преображение

Спектакль «Новый Амфитрион» приглашает зрителей на увлекательную постановку, где разворачивается история о возвращении воина Амфитриона домой. Его ждёт неожиданная встреча с богом Зевсом, который, приняв облик мужа Алкмены, стремится завоевать её сердце.

В данный сюжет вносит интригу вмешательство богини Геры, решившей сделать своему супругу урок верности. Эта комедийная история, созданная мастером слова Жан-Батистом Мольером, известным своими знаковыми произведениями, такими как «Тартюф» и «Мизантроп», предлагает зрителям свежий взгляд на античный миф.

Спектакль выделяется комедийным переосмыслением классических тем, а также интересными постановочными решениями, которые подчеркивают зеркальность и двойничество. Это идеальный выбор для любителей классической литературы и комедийных сюжетов.

Купить билет на спектакль Новый Амфитрион

Помощь с билетами
В других городах
Март
4 марта среда
18:30
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» Нижний Новгород, Июльских Дней, 21/96
от 1000 ₽

Фотографии

Новый Амфитрион Новый Амфитрион Новый Амфитрион Новый Амфитрион

В ближайшие дни

Антистресс сказки «Для хороших людей»
12+
Комедия
Антистресс сказки «Для хороших людей»
18 апреля в 18:00 Творческое объединение «Нетеатр»
от 800 ₽
О том, как котенок искал маму
0+
Детский Иммерсивный
О том, как котенок искал маму
8 марта в 11:30 Творческое объединение «Нетеатр»
от 2200 ₽
Разговоры влюбленных
16+
Комедия
Разговоры влюбленных
10 апреля в 19:00 Творческое объединение «Нетеатр»
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше