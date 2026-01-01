Комедия Мольера: «Новый Амфитрион» в театре Преображение

Спектакль «Новый Амфитрион» приглашает зрителей на увлекательную постановку, где разворачивается история о возвращении воина Амфитриона домой. Его ждёт неожиданная встреча с богом Зевсом, который, приняв облик мужа Алкмены, стремится завоевать её сердце.

В данный сюжет вносит интригу вмешательство богини Геры, решившей сделать своему супругу урок верности. Эта комедийная история, созданная мастером слова Жан-Батистом Мольером, известным своими знаковыми произведениями, такими как «Тартюф» и «Мизантроп», предлагает зрителям свежий взгляд на античный миф.

Спектакль выделяется комедийным переосмыслением классических тем, а также интересными постановочными решениями, которые подчеркивают зеркальность и двойничество. Это идеальный выбор для любителей классической литературы и комедийных сюжетов.