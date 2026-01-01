Приглашаем вас на форум, который изменит ваше представление о современном бизнесе! На ЛДС «Татнефть арена» состоится знаковое событие, посвященное присвоению Казани статуса мировой столицы интернета.
Мы стремимся показать и рассказать о передовых инструментах управления бизнес-процессами, которые помогут вам расти и масштабироваться. Вы получите:
Форум будет интересен более 6000 предпринимателям, руководителям и маркетологам, стремящимся к росту и новым горизонтам для своего бизнеса. Вы получите множество идей и ценных знаний в эпоху цифровизации и внедрения искусственного интеллекта!
На форуме выступят лучшие эксперты страны:
Это мощное событие, от которого вы останетесь в восторге! Забронируйте своё место на главном бизнес-форуме страны и откройте новые возможности для вашего бизнеса.