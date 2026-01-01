Главный бизнес-форум 2026: Казань – мировая столица интернета

Приглашаем вас на форум, который изменит ваше представление о современном бизнесе! На ЛДС «Татнефть арена» состоится знаковое событие, посвященное присвоению Казани статуса мировой столицы интернета.

Цели и задачи форума

Мы стремимся показать и рассказать о передовых инструментах управления бизнес-процессами, которые помогут вам расти и масштабироваться. Вы получите:

Пошаговые планы с примерами

Мастер-классы и разборы реальных ситуаций

Кейсы и практические задания

Живое общение с экспертами

Кому будет полезен форум?

Форум будет интересен более 6000 предпринимателям, руководителям и маркетологам, стремящимся к росту и новым горизонтам для своего бизнеса. Вы получите множество идей и ценных знаний в эпоху цифровизации и внедрения искусственного интеллекта!

Звёздный состав спикеров

На форуме выступят лучшие эксперты страны:

Игорь Манн – самый известный специалист в области маркетинга

– самый известный специалист в области маркетинга Радислав Гандапас – эксперт по лидерству

– эксперт по лидерству Владимир Якуба – популярный бизнес-тренер по продажам и управлению командами

– популярный бизнес-тренер по продажам и управлению командами Ангелина Шам – специалист по бизнес-психологии для создания сильных команд

– специалист по бизнес-психологии для создания сильных команд Дмитрий Норка – эксперт по продажам и клиентским отношениям

– эксперт по продажам и клиентским отношениям Егор Рудометкин – специалист по внедрению ИИ в бизнес-процессы

Не упустите шанс!

Это мощное событие, от которого вы останетесь в восторге! Забронируйте своё место на главном бизнес-форуме страны и откройте новые возможности для вашего бизнеса.