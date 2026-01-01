Оповещения от Киноафиши
16+
Возраст 16+

О выставке

Главный бизнес-форум 2026: Казань – мировая столица интернета

Приглашаем вас на форум, который изменит ваше представление о современном бизнесе! На ЛДС «Татнефть арена» состоится знаковое событие, посвященное присвоению Казани статуса мировой столицы интернета.

Цели и задачи форума

Мы стремимся показать и рассказать о передовых инструментах управления бизнес-процессами, которые помогут вам расти и масштабироваться. Вы получите:

  • Пошаговые планы с примерами
  • Мастер-классы и разборы реальных ситуаций
  • Кейсы и практические задания
  • Живое общение с экспертами

Кому будет полезен форум?

Форум будет интересен более 6000 предпринимателям, руководителям и маркетологам, стремящимся к росту и новым горизонтам для своего бизнеса. Вы получите множество идей и ценных знаний в эпоху цифровизации и внедрения искусственного интеллекта!

Звёздный состав спикеров

На форуме выступят лучшие эксперты страны:

  • Игорь Манн – самый известный специалист в области маркетинга
  • Радислав Гандапас – эксперт по лидерству
  • Владимир Якуба – популярный бизнес-тренер по продажам и управлению командами
  • Ангелина Шам – специалист по бизнес-психологии для создания сильных команд
  • Дмитрий Норка – эксперт по продажам и клиентским отношениям
  • Егор Рудометкин – специалист по внедрению ИИ в бизнес-процессы

Не упустите шанс!

Это мощное событие, от которого вы останетесь в восторге! Забронируйте своё место на главном бизнес-форуме страны и откройте новые возможности для вашего бизнеса.

Купить билет на выставка Новые связи. Новые рынки. Новые возможности

Октябрь
29 октября четверг
09:00
Татнефть-арена Казань, Чистопольская, 42
от 6900 ₽

