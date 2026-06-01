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Новые Шутки
Киноафиша Новые Шутки

Новые Шутки

18+
Возраст 18+

О концерте

Новые Шутки: Спектакль стендап-комиков от Fresh Stand-Up

Приглашаем вас на увлекательный вечер стендап-комедии, который состоится в баре Red Cooper Bar. На сцене выступят талантливые комики из коллектива Fresh Stand-Up, известного своими свежими шутками и оригинальными взглядами на повседневные ситуации.

Почему стоит посетить

Это уникальная возможность стать свидетелем новых шуток и живых выступлений, которые обязательно подарят вам отличное настроение. Атмосфера бара Red Cooper Bar создаст идеальный фон для精彩ного вечера, полного смеха и юмора.

Кому будет интересно

Событие особенно понравится любителям стендап-комедии, а также всем, кто ценит аксессуары ярких вечеров с хорошими компаниями. Присоединяйтесь к нам, чтобы зарядиться позитивом и насладиться выступлениями талантливых артистов!

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В других городах
Июнь
15 июня понедельник
20:00
Red Cooper Bar Екатеринбург, ​просп. Ленина, 36
29 июня понедельник
20:00
Red Cooper Bar Екатеринбург, ​просп. Ленина, 36

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