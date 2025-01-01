Спектакль Новые приключения Петсона и Финдуса

Спектакль для детей по произведениям Свена Нурдквиста

Старый чудак Петсон и полосатый котёнок Финдус — замечательные герои, созданные шведским писателем Свеном Нурдквистом. Автор написал целую серию книг о приключениях этих друзей, которые переведены на множество языков и пользуются огромной популярностью у детей всего мира. Добрые и смешные истории о Петсоне и Финдусе наполнены любовью, теплом и тонким юмором.

Главные герои, вместе с другими персонажами, которые встречаются им на пути, учатся прощать, любить и верить в дружбу и чудеса.

Режиссура и предыдущий спектакль

В 2021 году режиссер Василий Сазонов уже поставил на сцене ТЮЗа спектакль «Петсон и Финдус», который стал лауреатом премии «Театры Санкт-Петербурга – детям». Сазонов отмечает: «Зрители нашего театра и те, кто знает этих персонажей, скорее всего, уже побывали на спектакле «Петсон и Финдус», который идет почти два года, и успели полюбить этих героев. Поэтому мы решили сделать всем подарок — еще один добрый и светлый спектакль».

Новые приключения

В новом спектакле друзей ждут новые захватывающие приключения: встреча с петухом Юсси, строительство нового дома и подготовка к празднованию дня рождения Финдуса. Несмотря на простоту, эти истории затрагивают важные темы, как для детей, так и для взрослых: преданность, любовь, дружбу, верность и настоящее счастье.

Творческая команда

Это будет веселый музыкальный спектакль с яркими, красочными декорациями и великолепными костюмами, созданными петербургской художницей Анастасией Лыковой. Танцы в постановке подготовит замечательный хореограф Евгений Смелов.

Важно отметить, что как первый, так и второй спектакль зрители могут смотреть в любом порядке!

Не пропустите!

Новая постановка станет продолжением полюбившегося всем спектакля, и юные зрители вновь встретятся с забавным Петсоном, его лучшим другом Финдусом, загадочными мюклами и другими очаровательными героями рассказов Свена Нурдквиста. Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и дружбы!