Спектакль Новые приключения Элли и ее друзей

Новые приключения Элли и её друзей в Детском музыкальном театре юного актера

Детский музыкальный театр юного актёра рад представить долгожданную премьеру музыкального спектакля «Новые приключения Элли и её друзей». Эта постановка становится новым шагом в знакомстве юных зрителей с любимыми героями, которые уже завоевали сердца маленьких зрителей в спектакле «Волшебник изумрудного города».

О чем спектакль?

Сюжет новой постановки основан на второй книге литературного сериала Александра Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». В ней зрители вновь встретятся с девочкой Элли, а также её верными друзьями: Страшилой, Железным Дровосеком, Львом и Тотошкой. Однако на этот раз Гудвин, известный как Великий и Ужасный Волшебник, уже не является магом, а стал простым жителем Канзаса и владельцем лавки воздушных шаров.

Музыка и тексты

Музыкальное наполнение спектакля создал композитор Евгений Загот, который также известен по работе над мюзиклом «Волшебник Изумрудного города». Стихи для новых песен написаны Львом Яковлевым, автором, знакомым зрителям ДМТЮА по таким спектаклям, как «Баранкин, будь человеком» и «Республика ШКИД».

Художественное оформление

Сценография и видеоконтент спектакля разработаны художником Гарри Гуммелем в сотрудничестве с художником по костюмам Татьяной Кондрычиной. Это сотрудничество обещает создать яркую и запоминающуюся визуальную атмосферу.

Рекомендации для зрителей

Спектакль «Новые приключения Элли и её друзей» рекомендован для зрителей от 6 лет. Приходите и погрузитесь в мир волшебства и приключений!