Спектакль Новые похождения Кота в сапогах

Волшебное приключение с героями сказок Шарля Перро
Найди невесту для Кота в сапогах
Дети отправятся в увлекательное путешествие вместе с героями сказок Шарля Перро, узнают интересные факты о жизни великого автора и примут участие в веселых заданиях.
Что вас ждет?
- Поиск невесты для хозяина Кота в сапогах.
- Увлекательные игры, которые требуют смекалки и ловкости.
- Превращение в принцев и принцесс.
- Настоящий бал с танцами эпохи Шарля Перро: полонез, менуэт и другие.
Информация для родителей
- Рекомендованный возраст: 5–11 лет.
- Продолжительность программы: 60 минут.
- Пожалуйста, не забудьте сменную обувь.
Подарите ребенку волшебный час, полный радости, игр и сказочных приключений!