Спектакль Новые похождения Кота в сапогах

Волшебное приключение с героями сказок Шарля Перро

Найди невесту для Кота в сапогах

Дети отправятся в увлекательное путешествие вместе с героями сказок Шарля Перро, узнают интересные факты о жизни великого автора и примут участие в веселых заданиях.

Что вас ждет?

Поиск невесты для хозяина Кота в сапогах.

Увлекательные игры, которые требуют смекалки и ловкости.

Превращение в принцев и принцесс.

Настоящий бал с танцами эпохи Шарля Перро: полонез, менуэт и другие.

Информация для родителей

Рекомендованный возраст: 5–11 лет.

Продолжительность программы: 60 минут.

Пожалуйста, не забудьте сменную обувь.

Подарите ребенку волшебный час, полный радости, игр и сказочных приключений!