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Новые похождения Кота в сапогах
Билеты от 1000₽
Киноафиша Новые похождения Кота в сапогах

Спектакль Новые похождения Кота в сапогах

Постановка
Дом сказок «Жили-были» 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Волшебное приключение с героями сказок Шарля Перро

Найди невесту для Кота в сапогах

Дети отправятся в увлекательное путешествие вместе с героями сказок Шарля Перро, узнают интересные факты о жизни великого автора и примут участие в веселых заданиях.

Что вас ждет?

  • Поиск невесты для хозяина Кота в сапогах.
  • Увлекательные игры, которые требуют смекалки и ловкости.
  • Превращение в принцев и принцесс.
  • Настоящий бал с танцами эпохи Шарля Перро: полонез, менуэт и другие.

Информация для родителей

  • Рекомендованный возраст: 5–11 лет.
  • Продолжительность программы: 60 минут.
  • Пожалуйста, не забудьте сменную обувь.

Подарите ребенку волшебный час, полный радости, игр и сказочных приключений!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
13:30 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:30 от 1000 ₽
2 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
12:00 от 1000 ₽ 13:30 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
5 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
12:00 от 1000 ₽ 13:30 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
7 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
12:00 от 1000 ₽ 13:30 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
8 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
12:00 от 1000 ₽ 13:30 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
9 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
15:00 от 1000 ₽
11 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
13:30 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
12 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
13:30 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
14 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
13:30 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
17 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
13:30 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
31 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
13:30 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Спроси свое сердце
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Детский
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5 октября в 12:00 Историко-этнографический театр
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