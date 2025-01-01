Новосибирская органная школа

Дорогие друзья! С огромной радостью объявляем вам об открытии нового творческого сезона 2025/26! Это долгожданное событие произойдет 13 сентября в нашем роскошном Большом зале Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки. Старт сезону будет дан органным концертом, который обязательно станет ярким событием сентября.
На сцену выйдут признанные мастера современного российского органного искусства:
Также в концерте примут участие студенты класса органа, ставшие лауреатами престижных международных конкурсов:
Не упустите возможность насладиться virtuoso-исполнением на флейте лауреата всероссийских и международных конкурсов Василины Смигасевич.
Первая программа концерта продемонстрирует палитру органной музыки разных жанров и стилей – от барочных шедевров до современных оригинальных сочинений:
* В программе концерта возможны изменения. ** В рамках образовательной деятельности.
Спешите приобрести билеты на сайте консерватории в разделе «Афиша». До встречи в новом сезоне!