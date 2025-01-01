Меню
Новосибирская органная школа
Открытие концертного сезона 2025/26 в Новосибирской консерватории

Дорогие друзья! С огромной радостью объявляем вам об открытии нового творческого сезона 2025/26! Это долгожданное событие произойдет 13 сентября в нашем роскошном Большом зале Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки. Старт сезону будет дан органным концертом, который обязательно станет ярким событием сентября.

Исполнители

На сцену выйдут признанные мастера современного российского органного искусства:

  • Профессор Наталья Багинская
  • Доцент Глеб Никулин

Также в концерте примут участие студенты класса органа, ставшие лауреатами престижных международных конкурсов:

  • Александр Бардин
  • Дениз Онал
  • Юлия Шомполова
  • Екатерина Цветкова
  • Иван Касимов
  • Макар Силин

Не упустите возможность насладиться virtuoso-исполнением на флейте лауреата всероссийских и международных конкурсов Василины Смигасевич.

Музыкальная программа

Первая программа концерта продемонстрирует палитру органной музыки разных жанров и стилей – от барочных шедевров до современных оригинальных сочинений:

I отделение

  • И.S. Бах: Прелюдия и фуга фа-минор
  • Д. Букстехуде: Прелюдия in d
  • В.А. Моцарт: Адажио и рондо для стеклянной гармоники и оркестра (Переложение для органа Ж. Гийу) K.617
  • С. Франк: Хорал ля-минор

II отделение

  • Дж. Раттер: Ария и Рондо из «Античной сюиты» в переложении для флейты и органа
  • Ф. Пеетерс: Токката, фуга и гимн на тему «Ave Maris Stella»
  • A. Штамм: Чилийская фантазия для фортепиано и органа
  • A. Мюле: Carillon-Sortie
  • Ф. Лист: Прелюдия и фуга на B-A-C-H

* В программе концерта возможны изменения. ** В рамках образовательной деятельности.

Спешите приобрести билеты на сайте консерватории в разделе «Афиша». До встречи в новом сезоне!

Расписание

Новосибирск, 13 сентября
Новосибирская консерватория им. Глинки Новосибирск, Советская, 31
Фотографии

Новосибирская органная школа Новосибирская органная школа Новосибирская органная школа Новосибирская органная школа Новосибирская органная школа

