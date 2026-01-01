Концерт к Дню Театра в НОВАТе

В международный День Театра Новосибирское региональное отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации совместно с Новосибирским театром оперы и балета готовит яркое культурное событие – праздничный концерт «Новосибирск театральный».

В этот вечер Малая сцена НОВАТа станет пространством творческого диалога и профессионального единения. Свои номера представят артисты и коллективы знаковых театров города: «Красный факел», «Глобус», Новосибирский музыкальный театр, Новосибирский областной театр кукол, Молодежный драматический театр «Первый театр» и другие. К празднику присоединятся ведущие творческие образовательные учреждения Новосибирска – Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки, Новосибирское государственное хореографическое училище и Новосибирский государственный театральный институт.

Программа объединит музыкальные, драматические и хореографические номера, раскрывающие многогранность театрального искусства. НОВАТ соберет друзей, чтобы вместе отметить силу творчества, преемственность поколений и богатство театральных традиций Новосибирска.

Организаторы и исполнители

Автор проекта и режиссер-постановщик: Заслуженный деятель искусств России Вячеслав Стародубцев

Художник по свету: Игорь Якушев

Ассистенты режиссера-постановщика: Игорь Бондаренко, Николай Нацыбулин

Ответственные концертмейстеры: Инна Куйда, Татьяна Смыслова

* Исполнители и программа будут объявлены дополнительно.