Новоселье
Киноафиша Новоселье

Спектакль Новоселье

Постановка
Лицедеи 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новоселье Лицедеев: встречайте праздник смеха!

Всеми любимые клоуны, объехавшие за полвека целый мир, вновь отправляются в поисках нового дома. На этот раз они приглашают всех, кто соскучился по их веселым представлениям, разделить радость особого события — настоящего «Новоселья»!

Уникальная программа

К открытию новой сцены на Литейном проспекте «Лицедеи» подготовили захватывающую программу! В этот вечер привычный зрительный зал станет уютным кабаре со столиками, где зрители смогут насладиться теплой атмосферой и общением с артистами.

Праздник для всех

Гостей ждет грандиозный пир горой (меню а ля карт) с лучшими номерами «Лицедеев». Ожидайте неожиданные интерактивы, яркие музыкальные моменты и специальные сюрпризы для зрителей. Это будет вечер, наполненный смехом, теплом и волшебством — каждый сможет почувствовать себя частью нового клоунского дома!

Команда спектакля

Режиссеры: В. Соловьёв, Либабов А. А. В актёрском составе можно увидеть: Л. Лейкина, А. Либабова, В. Соловьёва, А. Гусарова, П. Бондаря, С. Прудько, Н. Шалаеву, В. Чуйко, М. Кукоту, Ю. Мунтяна и многих других.

Спешите стать свидетелями этого замечательного события и создайте новые воспоминания с «Лицедеями»!

Режиссер
Виктор Соловьев
Виктор Соловьев
В ролях
Виктор Соловьев
Виктор Соловьев
Анвар Либабов
Леонид Лейкин
Снежана Прудько

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Лицедеи Санкт-Петербург, Литейный, д. 14 (Дворец «Олимпия», угол Литейного проспекта и Фурштатской улицы)
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Лицедеи Санкт-Петербург, Литейный, д. 14 (Дворец «Олимпия», угол Литейного проспекта и Фурштатской улицы)
18:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Лицедеи Санкт-Петербург, Литейный, д. 14 (Дворец «Олимпия», угол Литейного проспекта и Фурштатской улицы)
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Лицедеи Санкт-Петербург, Литейный, д. 14 (Дворец «Олимпия», угол Литейного проспекта и Фурштатской улицы)
18:00 от 2000 ₽

