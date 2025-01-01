Спектакль Новоселье

Новоселье Лицедеев: встречайте праздник смеха!

Всеми любимые клоуны, объехавшие за полвека целый мир, вновь отправляются в поисках нового дома. На этот раз они приглашают всех, кто соскучился по их веселым представлениям, разделить радость особого события — настоящего «Новоселья»!

Уникальная программа

К открытию новой сцены на Литейном проспекте «Лицедеи» подготовили захватывающую программу! В этот вечер привычный зрительный зал станет уютным кабаре со столиками, где зрители смогут насладиться теплой атмосферой и общением с артистами.

Праздник для всех

Гостей ждет грандиозный пир горой (меню а ля карт) с лучшими номерами «Лицедеев». Ожидайте неожиданные интерактивы, яркие музыкальные моменты и специальные сюрпризы для зрителей. Это будет вечер, наполненный смехом, теплом и волшебством — каждый сможет почувствовать себя частью нового клоунского дома!

Команда спектакля

Режиссеры: В. Соловьёв, Либабов А. А. В актёрском составе можно увидеть: Л. Лейкина, А. Либабова, В. Соловьёва, А. Гусарова, П. Бондаря, С. Прудько, Н. Шалаеву, В. Чуйко, М. Кукоту, Ю. Мунтяна и многих других.

Спешите стать свидетелями этого замечательного события и создайте новые воспоминания с «Лицедеями»!