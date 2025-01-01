Новоорлеанский джаз

Погружение в мир джаза с Moscow Trad Jazz Band

Вас ждёт незабываемое музыкальное путешествие по улочкам Нового Орлеана, где родился настоящий джаз. Приготовьтесь к горячим ритмам, виртуозным импровизациям и неповторимой энергетике легендарных мелодий!

В программе звучат:

Alexander's Ragtime Band (Irving Berlin)

Basin Street Blues (Spencer Williams)

Bei Mir Bist Du Schoen (Sholom Secunda)

Honeysuckle Rose (Fats Waller)

Hello, Dolly! (Jerry Herman)

Do You Know What It Means to Miss New Orleans (Louis Alter)

Спиричуэлсы: Down By The Riverside и Go Down, Moses

И другие хиты эпохи диксиленда

Почему это стоит услышать?

Подлинный звук — аутентичные аранжировки в духе Луи Армстронга и Джелли Ролла Мортона;

Виртуозные музыканты — солисты с мировым именем и страстью к традиционному джазу;

Энергия живого исполнения — драйв, импровизация и фирменный новоорлеанский «гроул»;

История джаза — от спиричуэлсов до регтайма и блюза.

Moscow Trad Jazz Band

Этот коллектив — один из лучших, сохраняющих традиции классического джаза. Более 20 лет он выступает на лучших площадках России и мира, участвуя в джазовых фестивалях и телепроектах.

Для кого этот концерт?