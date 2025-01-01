Меню
Новоорлеанский джаз
Киноафиша Новоорлеанский джаз

Новоорлеанский джаз

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Погружение в мир джаза с Moscow Trad Jazz Band

Вас ждёт незабываемое музыкальное путешествие по улочкам Нового Орлеана, где родился настоящий джаз. Приготовьтесь к горячим ритмам, виртуозным импровизациям и неповторимой энергетике легендарных мелодий!

В программе звучат:

  • Alexander's Ragtime Band (Irving Berlin)
  • Basin Street Blues (Spencer Williams)
  • Bei Mir Bist Du Schoen (Sholom Secunda)
  • Honeysuckle Rose (Fats Waller)
  • Hello, Dolly! (Jerry Herman)
  • Do You Know What It Means to Miss New Orleans (Louis Alter)
  • Спиричуэлсы: Down By The Riverside и Go Down, Moses
  • И другие хиты эпохи диксиленда

Почему это стоит услышать?

  • Подлинный звук — аутентичные аранжировки в духе Луи Армстронга и Джелли Ролла Мортона;
  • Виртуозные музыканты — солисты с мировым именем и страстью к традиционному джазу;
  • Энергия живого исполнения — драйв, импровизация и фирменный новоорлеанский «гроул»;
  • История джаза — от спиричуэлсов до регтайма и блюза.

Moscow Trad Jazz Band

Этот коллектив — один из лучших, сохраняющих традиции классического джаза. Более 20 лет он выступает на лучших площадках России и мира, участвуя в джазовых фестивалях и телепроектах.

Для кого этот концерт?

  • Для ценителей аутентичного джаза;
  • Для тех, кто хочет открыть для себя истоки джазовой музыки;
  • Для любителей живого звука и драйвовых импровизаций;
  • Для всех, кто хочет ощутить дух Нового Орлеана.

Расписание

