Новоорлеанский джаз

Погружение в мир джаза с Moscow Trad Jazz Band
Вас ждёт незабываемое музыкальное путешествие по улочкам Нового Орлеана, где родился настоящий джаз. Приготовьтесь к горячим ритмам, виртуозным импровизациям и неповторимой энергетике легендарных мелодий!
В программе звучат:
- Alexander's Ragtime Band (Irving Berlin)
- Basin Street Blues (Spencer Williams)
- Bei Mir Bist Du Schoen (Sholom Secunda)
- Honeysuckle Rose (Fats Waller)
- Hello, Dolly! (Jerry Herman)
- Do You Know What It Means to Miss New Orleans (Louis Alter)
- Спиричуэлсы: Down By The Riverside и Go Down, Moses
- И другие хиты эпохи диксиленда
Почему это стоит услышать?
- Подлинный звук — аутентичные аранжировки в духе Луи Армстронга и Джелли Ролла Мортона;
- Виртуозные музыканты — солисты с мировым именем и страстью к традиционному джазу;
- Энергия живого исполнения — драйв, импровизация и фирменный новоорлеанский «гроул»;
- История джаза — от спиричуэлсов до регтайма и блюза.
Moscow Trad Jazz Band
Этот коллектив — один из лучших, сохраняющих традиции классического джаза. Более 20 лет он выступает на лучших площадках России и мира, участвуя в джазовых фестивалях и телепроектах.
Для кого этот концерт?
- Для ценителей аутентичного джаза;
- Для тех, кто хочет открыть для себя истоки джазовой музыки;
- Для любителей живого звука и драйвовых импровизаций;
- Для всех, кто хочет ощутить дух Нового Орлеана.