Новогодняя выпечка и пряники: погружение в сладкий мир традиций

Приглашаем вас на увлекательное мероприятие, посвященное новогодней выпечке и искусству росписи пряников! В программе вас ждут захватывающие факты и практические занятия.

Что вас ждет?

Познакомьтесь с традициями: узнайте, как пряники использовались для разгона гостей, о пряниках-оберегах и съедобных арт-объектах.

Научитесь выпекать печатный пряник по «старинной» технологии, которая передается из поколения в поколение.

Проявите свою творческую сторону: распишите два вырезных пряника по собственному дизайну, чтобы порадовать близких на уютном домашнем чаепитии.

Не упустите возможность продегустировать авторские пряники и насладиться пряным чайным сбором.

Для любителей фотографий – специальная фотозона для незабываемых снимков и магазин с лакомствами для всех!

Длительность мероприятия

Вся программа займет 1 час 30 минут, за которые вы успеете узнать много нового и конечно же, вдоволь насладиться сладостями.

Не упустите шанс прикоснуться к волшебству новогодней кулинарии и создать свои собственные вкусные произведения искусства!