Новогодняя выпечка и роспись пряников, и экскурсия в музее
Билеты от 490₽
0+
Возраст 0+
Билеты от 490₽

О выставке

Новогодняя выпечка и пряники: погружение в сладкий мир традиций

Приглашаем вас на увлекательное мероприятие, посвященное новогодней выпечке и искусству росписи пряников! В программе вас ждут захватывающие факты и практические занятия.

Что вас ждет?

  • Познакомьтесь с традициями: узнайте, как пряники использовались для разгона гостей, о пряниках-оберегах и съедобных арт-объектах.
  • Научитесь выпекать печатный пряник по «старинной» технологии, которая передается из поколения в поколение.
  • Проявите свою творческую сторону: распишите два вырезных пряника по собственному дизайну, чтобы порадовать близких на уютном домашнем чаепитии.
  • Не упустите возможность продегустировать авторские пряники и насладиться пряным чайным сбором.
  • Для любителей фотографий – специальная фотозона для незабываемых снимков и магазин с лакомствами для всех!

Длительность мероприятия

Вся программа займет 1 час 30 минут, за которые вы успеете узнать много нового и конечно же, вдоволь насладиться сладостями.

Не упустите шанс прикоснуться к волшебству новогодней кулинарии и создать свои собственные вкусные произведения искусства!

Декабрь
Январь
12 декабря пятница
11:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
16 декабря вторник
18:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
19 декабря пятница
18:30
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
20 декабря суббота
11:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
21 декабря воскресенье
17:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
23 декабря вторник
16:30
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
26 декабря пятница
16:45
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
30 декабря вторник
18:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
31 декабря среда
11:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
2 января пятница
12:30
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
3 января суббота
19:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
4 января воскресенье
11:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
17:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
5 января понедельник
18:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
6 января вторник
15:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
7 января среда
16:30
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
8 января четверг
11:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
18:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
9 января пятница
15:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
11 января воскресенье
11:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
18:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽

