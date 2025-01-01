Меню
Новогодняя встреча с Рудольфом фон Беккератом
12+
Вечер органной музыки с Михаилом Павалием

Бессменный хранитель единственного в Краснодаре органа марки «Рудольф фон Беккерат», заслуженный артист Краснодарского края Михаил Павалий, приглашает вас на вечер, посвящённый музыке великих композиторов. Этот концерт обещает стать ярким событием для всех ценителей классической музыки.

Традиции органных концертов

В рамках традиционных органных концертов Муниципального концертного зала, зрители смогут не только насладиться великолепным звучанием органа, но и увидеть захватывающее исполнение. Специально установленный экран на сцене позволит всем присутствующим наблюдать за мастерством исполнителя: вы увидите каждое движение рук и ног органиста, что добавит глубины восприятию музыки.

Не упустите шанс

Это уникальная возможность прикоснуться к великой музыке в исполнении одного из лучших organistов региона. Михаил Павалий известен своим талантом и профессионализмом, его выступления всегда насыщены чувствами и эмоциями. Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события!

Январь
2 января пятница
17:00
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
от 750 ₽

