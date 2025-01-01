Новогодняя встреча с Рудольфом фон Беккератом

Органный концерт в Муниципальном Концертном Зале

В Муниципальном Концертном Зале пройдет концерт, посвященный новогодней встрече. Заслуженный артист Краснодарского края Михаил Павалий исполнит произведения великих композиторов на единственном в Краснодаре органе марки «Рудольф фон Беккерат». Это мероприятие станет настоящим подарком для любителей классической музыки.

Уникальная возможность для зрителей

Слушатели смогут наблюдать за мастерством музыканта благодаря онлайн-трансляции, которая будет показана на экране, установленном на сцене. Михаил Павалий, бессменный хранитель органа, играет не только сложные музыкальные произведения, но и рассказывает о богатой истории инструмента. Вам станет доступен взгляд на его технику и эмоциональное исполнение.

Вечер, наполненный музыкой

Концерт обещает быть не только музыкальным мероприятием, но и настоящим событием для ценителей культуры. Программа включает в себя произведения, которые остаются актуальными на протяжении веков, и каждый сможет насладиться их звучанием в исполнении профессионального органиста.

Приходите и насладитесь волшебной атмосферой классической музыки в Муниципальном Концертном Зале!