Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодняя встреча с Рудольфом фон Беккератом
Киноафиша Новогодняя встреча с Рудольфом фон Беккератом

Новогодняя встреча с Рудольфом фон Беккератом

12+
Возраст 12+

О концерте

Органный концерт в Муниципальном Концертном Зале

В Муниципальном Концертном Зале пройдет концерт, посвященный новогодней встрече. Заслуженный артист Краснодарского края Михаил Павалий исполнит произведения великих композиторов на единственном в Краснодаре органе марки «Рудольф фон Беккерат». Это мероприятие станет настоящим подарком для любителей классической музыки.

Уникальная возможность для зрителей

Слушатели смогут наблюдать за мастерством музыканта благодаря онлайн-трансляции, которая будет показана на экране, установленном на сцене. Михаил Павалий, бессменный хранитель органа, играет не только сложные музыкальные произведения, но и рассказывает о богатой истории инструмента. Вам станет доступен взгляд на его технику и эмоциональное исполнение.

Вечер, наполненный музыкой

Концерт обещает быть не только музыкальным мероприятием, но и настоящим событием для ценителей культуры. Программа включает в себя произведения, которые остаются актуальными на протяжении веков, и каждый сможет насладиться их звучанием в исполнении профессионального органиста.

Приходите и насладитесь волшебной атмосферой классической музыки в Муниципальном Концертном Зале!

Купить билет на концерт Новогодняя встреча с Рудольфом фон Беккератом

Помощь с билетами
В других городах
Январь
2 января пятница
17:00
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
от 750 ₽

В ближайшие дни

Кирпичи. И снова с вами
16+
Рок Хип-хоп
Кирпичи. И снова с вами
25 апреля в 20:00 Sgt. Peppers Bar
от 1200 ₽
StandUp концерт
18+
Юмор
StandUp концерт
26 декабря в 20:30 Standup Bar Krasnodar
от 1800 ₽
Шоумен: Сергей Лазарев
16+
Поп
Шоумен: Сергей Лазарев
15 апреля в 19:00 СК «Баскет-холл»
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше