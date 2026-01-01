В Рязанском Цирке скоро пройдет удивительное новогоднее шоу, которое заинтересует как детей, так и взрослых. В центре сюжета — юная мечтательница, которая обожает гаджеты и музыку. Однажды она случайно находит волшебную книгу своего дедушки-писателя и достает оттуда магические часы, способные перенести героев и Снегурочку в прошлое. Приключения начинаются!
Главные герои оказываются среди пиратов, амазонок и таинственных островов. Смогут ли девочка и ее дедушка преодолеть «вечный спор» поколений? Станут ли их приключения ключом к взаимопониманию? Ответ ждет вас в сердце циркового действа!
Обретут ли герои общий язык? Полюбит ли девочка книги? Как их приключения изменят их самих? Все секреты раскроются под куполом цирка. Это шоу идеально подходит для первого знакомства ребенка с миром цирка. Не упустите возможность забронировать места — пиратские приключения уже ждут вас!
И не забудьте — Дед мороз и Снегурочка поздравят вас и ваших детей с Новым годом!