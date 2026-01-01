Новогоднее цирковое шоу в Рязанском цирке

В Рязанском Цирке скоро пройдет удивительное новогоднее шоу, которое заинтересует как детей, так и взрослых. В центре сюжета — юная мечтательница, которая обожает гаджеты и музыку. Однажды она случайно находит волшебную книгу своего дедушки-писателя и достает оттуда магические часы, способные перенести героев и Снегурочку в прошлое. Приключения начинаются!

Волшебный сюжет и захватывающие персонажи

Главные герои оказываются среди пиратов, амазонок и таинственных островов. Смогут ли девочка и ее дедушка преодолеть «вечный спор» поколений? Станут ли их приключения ключом к взаимопониманию? Ответ ждет вас в сердце циркового действа!

Что вас ждет на шоу?

Экзотические обитатели джунглей: леопарды, крокодилы, питоны и обезьяны-вольтижеры.

Клоуны-виртуозы «Баттерфляй»: Анжелика и Сергей Клюевы, лауреаты международных фестивалей, играют на музыкальных инструментах и поют, поднимая настроение всего зала!

Аттракцион «Канатоходцы с медведями»: под руководством Руслана Воложанина, обладатели Гран-при Международного циркового фестиваля, демонстрируют уникальные трюки на высоте пяти метров!

Самый юный артист программы: Артур Воложанин, обладатель Гран-при международного циркового фестиваля, удивит вас своими трюками и танцами на проволоке.

Эксклюзив от Заслуженного артиста России Михаила Иванова: жонглер-эквилибрист, двукратный рекордсмен Книги Гиннесса, будет жонглировать на моноколесе и ходить по канату, отбивая мяч головой!

Загадка под куполом цирка

Обретут ли герои общий язык? Полюбит ли девочка книги? Как их приключения изменят их самих? Все секреты раскроются под куполом цирка. Это шоу идеально подходит для первого знакомства ребенка с миром цирка. Не упустите возможность забронировать места — пиратские приключения уже ждут вас!

И не забудьте — Дед мороз и Снегурочка поздравят вас и ваших детей с Новым годом!