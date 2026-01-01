Новогодняя танцплощадка: дискотека 80х90х

Новый год в ритмах 80-х и 90-х!

Как в новогодней сказке: ёлки сверкают миллионами огней, праздничное настроение витает в воздухе, и всё вокруг искрится от дождика. Танцплощадка готова закрыть новогодний марафон большой вечеринкой, посвященной самым популярным хитам 80-х и 90-х!

На танцполе — лучшие хиты

В этот вечер для вас звучат зажигательные треки Boney M и Modern Talking, а также душевные песни Ласкового Мая и ритмы Руки Вверх. Все эти хиты создадут атмосферу беззаботности и тепла, словно вы вернулись на лучшие дискотеки своей юности.

Праздничные сюрпризы

Мы подготовили для первых гостей особый бонус — бокал игристого шампанского для тех, кто успеет прийти до полуночи. Не упустите возможность окунуться в атмосферу радости и веселья!

Танцы с друзьями

9 января вы и ваши друзья сможете насладиться уникальной атмосферой концерт-холла «Свобода» — месте, где музыка, яркие эмоции и искреннее веселье объединяются воедино.

Приходите и отпразднуйте вместе с нами, ведь это будет незабываемое событие!